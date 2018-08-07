Виллиан: "Надеюсь, Сарри не такой, как Конте"

Вингер "Челси" Виллиан выразил надежду, что его отношения с новым главным тренером Маурицио Сарри сложатся лучше, нежели с Антонио Конте.

В прошлом сезоне Виллиан не имел твердого места в стартовом составе "синих", из-за чего пресса принялась спекулировать насчет его будущего.



Сам 29-летний бразилец объясняет недоверие со стороны Конте неприязнью, которую предшественник Сарри испытывал по отношению к нему. Виллиан надеется, что Маурицио в этом плане будет другим, оценивая лишь профессиональные качества игроков.



"Я надеюсь, Сарри не такой, как Конте".



"Для меня Конте был тренером, с которым очень сложно работать. Его философия, его методы работы, — все это очень запутанно. Были некоторые матчи, когда мы просто не понимали, чего он хотел. Ты играешь очень хорошо, а затем тебя меняют. Я не понимаю этого. Дважды после замены я уходил сразу в раздевалку. С ним было тяжело работать".



"Но в жизни такие вещи учат тебя кое-чему. Сложности становятся для тебя большим уроком. За эти два года было так много матчей, когда я оставался на лавке и вступал в игру на поздних стадиях. Но теперь это в прошлом. Сейчас для меня важно поговорить с Сарри. Насколько я слышал, он отличный тренер, который отлично работает с командой. У меня большие ожидания в отношении совместной работы с ним".



"Я не знаю, почему у меня не сложились отношения с Конте. Иногда ты просто не нравишься тренеру. Я не знаю, был ли кто-нибудь из вас в подобной ситуации. Ты просто чувствуешь, что тренер тебя не любит, но вынужден иногда использовать. Ты чувствуешь, что совершенно ему не нравишься. Ты не делаешь ничего плохого, но он не любит тебя", — сообщил Виллиан ESPN.