Светская хроника за вторник

"Челси" может выплатить отступные за Яна Облака. "Манчестер Юнайтед" сделал финальное предложение по Тоби Алдервейрелду. Питер Крауч может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

ВСЕ ЛЕТНИЕ ТРАНСФЕРЫ КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ



"Челси" может выплатить 89 миллионов фунтов отступных за голкипера "Атлетико" Яна Облака из-за напряженной ситуации с Тибо Куртуа, требующим перехода в "Реал". (Mundo Deportivo)



По другой версии, "Челси" собирается заменить Куртуа на Джека Батленда из "Стоука". (Sky Sports)



Каспер Шмейхель из "Лестера", Хосе Рейна из "Милана" и Серхио Рико из "Севильи" входят в шорт-лист "Челси" на замену Куртуа. (Daily Star)



Полузащитник Матео Ковачич отказался тренироваться с "Реалом", требуя отпустить его в "Челси". (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" вернулся с финальным предложением о покупке защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда в размере 40 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Юнайтед" согласовал покупку Алдервейрелда, но "шпорам" сперва нужна замена для Тоби. (Goal)



"Лестер" сообщил "Юнайтед", что защитник Харри Магуайр не продается. (Sky Sports)



"Юнайтед" может попытаться приобрести защитника "Атлетико" Хосе Хименеса. (The Independent)



"Юнайтед" готовит "громадное" предложение о покупке полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича. (Calciomercato)



Травма Сеада Колашинаца заставила "Арсенал" обратить внимание на крайнего защитника "Милана" Рикардо Родригеса. (Daily Mirror)



Полузащитник "Сельты" Станислав Лоботка заинтересовал "Тоттенхэм". (Evening Standard)



"Рома" нацелилась на полузащитника "Тоттенхэма" Виктора Ваньяму. (Goal)



"Лион" надеется увести защитника "Барселоны" Йерри Мину из под носа у "Эвертона". (Goal)



"Кристал Пэлас" задумывается о возвращении вингера Янника Боласи из "Эвертона". (Evening Standard)



"Стоук" отклонил уже третье предложение "Лестера" о покупке нападающего Маме Бирама Диуфа. (Daily Mail)



"Брентфорд" отказался продать защитника Криса Мефема в "Лестер" за 15 млн. фунтов. (ESPN)



"Лестер" согласовал переход защитника загребского "Динамо" Филипа Бенковича за 13 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" заинтересован в 32-летнем полузащитнике "Фиорентины" Карлосе Санчесе. (Daily Mirror)



Полузащитник "Ювентуса" Стефано Стураро хочет перейти в "Вест Хэм" и может быть доступен за 18 млн. фунтов. (The Sun)



Вингер "Мидлсбро" Адама Траоре перейдет в "Вулверхэмптон" за 20 млн. фунтов в ближайшие 24 часа. (Daily Mail)



Переход полузащитника "Суонси" в "Бернли" сорвался из-за разногласий насчет условий личного контракта. (BBC)



"Бернли" заинтересовался 37-летним нападающим "Стоука" Питером Краучем, не сумев договориться по Джею Родригесу из "Вест Бромвича". (The Sun)



"Бешикташ" и "Фенербахче" претендуют на голкипера "Саутгемптона" Фрэйзера Форстера. (The Sun)



"Хаддерсфилд" обсуждает покупку вингера "Монпелье" Исаака Мбензы за 13.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Фулхэм" попытается приобрести защитника "Селтика" Дедрика Бояту. (Daily Record)



Другое



Если "Бернли" пройдет "Истанбул Башакшехир", то в заключительном раунде квалификации Лиги Европы сыграет против "Олимпиакоса" или "Люцерна". (The Sun)



Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок заявил, что сохранение клуба в Премьер-Лиге стало бы величайшим достижением за 38 лет его карьеры. (Daily Mail)



Главный тренер "Блэкпула" Гари Бойер ушел в отставку уже после первого матча сезона, окончательно поссорившись с владельцем клуба. (Daily Mail)



Суперкомпьютер оценил шансы "Тоттенхэма" на чемпионский титул Премьер-Лиги в новом сезоне в 1.1%. Шансы "Сити" составляют 92%, а главным конкурентом "горожан" алгоритм назвал "Юнайтед" — 3.7%. (Football.London)