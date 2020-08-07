"Юнайтед" отклонил предложение "Барселоны" по Погба

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Барселоны" о покупке полузащитника Поля Погба.

Как сообщает Sky Sports и Daily Mail, чемпионы Ла Лиги предлагали за Погба 45 миллионов фунтов плюс защитника Йерри Мину и полузащитника Андре Гомеша. "Красные дьяволы" без промедлений ответили отказом.

Самое непосредственное отношение к этой ситуации имеет агент 25-летнего француза Мино Райола, который находится в тесном контакте с "Барселоной" и пытается устроить побег своего клиента с "Олд Траффорд".

Близкие к игроку источники утверждают, что Поль открыт к переходу в "Барселону", но одновременно понимает, что его продажа крайне маловероятна — трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается уже в четверг, и у "Юнайтед" банально не осталось бы времени найти ему замену.

Вместе с тем это довольно тревожный звоночек для "дьяволов". Будущее Погба впервые оказалось под вопросом с момента возвращения Поля из "Ювентуса" два года назад.

Впрочем, нельзя исключать, что Райола просто пытается выбить для своего клиента более выгодный контракт — ближе к нападающему Алексису Санчесу, который зарабатывает в "Юнайтед" около 500 тыс. фунтов в неделю.

Добавим, что сам Погба уже вернулся из отпуска после победы со сборной Франции на Чемпионате Мира и в понедельник приступил к тренировкам с "дьяволами".



Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2018 00:50

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  1. van-der-slav 07.08.2018 01:42 # van-der-slav
    кек, санчес уже 500к в неделю зарабатывает? через год будут писать что 600 даже без нового контракта

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