"Юнайтед" отклонил предложение "Барселоны" по Погба

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Барселоны" о покупке полузащитника Поля Погба.

Как сообщает Sky Sports и Daily Mail, чемпионы Ла Лиги предлагали за Погба 45 миллионов фунтов плюс защитника Йерри Мину и полузащитника Андре Гомеша. "Красные дьяволы" без промедлений ответили отказом.



Самое непосредственное отношение к этой ситуации имеет агент 25-летнего француза Мино Райола, который находится в тесном контакте с "Барселоной" и пытается устроить побег своего клиента с "Олд Траффорд".



Близкие к игроку источники утверждают, что Поль открыт к переходу в "Барселону", но одновременно понимает, что его продажа крайне маловероятна — трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается уже в четверг, и у "Юнайтед" банально не осталось бы времени найти ему замену.



Вместе с тем это довольно тревожный звоночек для "дьяволов". Будущее Погба впервые оказалось под вопросом с момента возвращения Поля из "Ювентуса" два года назад.



Впрочем, нельзя исключать, что Райола просто пытается выбить для своего клиента более выгодный контракт — ближе к нападающему Алексису Санчесу, который зарабатывает в "Юнайтед" около 500 тыс. фунтов в неделю.



Добавим, что сам Погба уже вернулся из отпуска после победы со сборной Франции на Чемпионате Мира и в понедельник приступил к тренировкам с "дьяволами".