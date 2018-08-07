Давид Луис уже влюбился в футбол Сарри

Маурицио Сарри Защитник "Челси" Давид Луис признался, что уже влюбился в тот стиль игры, который команде ставит главный тренер Маурицио Сарри.

Несмотря на то, что дебютный матч Сарри у руля "Челси" завершился обескураживающим поражением от "Манчестер Сити" (2:0), Луис верит, при Маурицио "синие" будут играть в классный футбол.

"Нам было тяжело в воскресенье, мы играли против одной из лучших команд мира. Мы только начинаем постигать новую философию, новый стиль игры и новые методы работы. "Сити" играет в этом стиле уже третий год подряд".

"Как помните, на старте у них были проблемы, игроки не всегда понимали идеи Гвардиолы. Но сейчас вы можете заметить, насколько они хороши".

"У нас все только начинается, а тренер едва приступил к работе. Мы будем стремиться к тому, чтобы приблизиться к уровню "Сити", но я верю, что Сарри – такой же великолепный тренер, как и Пеп. Мне нравится то, как мы работаем, и я уже влюбился в этот стиль", - сообщил Луис The Independent.




Метки Луис, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2018 00:05

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  1. lfc-in-my-heart 07.08.2018 00:44 # lfc-in-my-heart
    Жополиз рад, что Конте ушел, и теперь он может играть. Гнилая команда, ничем не лучше скама.

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  2. leon-britton 07.08.2018 00:34 # leon-britton
    Ну конечно влюбился. Ведь только при Сосарри можно будет допускать такие чудовищные ошибки, как во время второго гола в последнем матче с горожанами и дальше выходить на поле. Вообщем пенсам в этом году снова проведут шершавым мухомором по губам. Скриньте.

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  3. role-playin 07.08.2018 00:29 # role-playin
    Кристенсен по любому в основе должен играть.

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  4. sisyazavr 07.08.2018 00:16 # sisyazavr
    Удачи

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