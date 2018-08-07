Давид Луис уже влюбился в футбол Сарри

Защитник "Челси" Давид Луис признался, что уже влюбился в тот стиль игры, который команде ставит главный тренер Маурицио Сарри.

Несмотря на то, что дебютный матч Сарри у руля "Челси" завершился обескураживающим поражением от "Манчестер Сити" (2:0), Луис верит, при Маурицио "синие" будут играть в классный футбол.



"Нам было тяжело в воскресенье, мы играли против одной из лучших команд мира. Мы только начинаем постигать новую философию, новый стиль игры и новые методы работы. "Сити" играет в этом стиле уже третий год подряд".



"Как помните, на старте у них были проблемы, игроки не всегда понимали идеи Гвардиолы. Но сейчас вы можете заметить, насколько они хороши".



"У нас все только начинается, а тренер едва приступил к работе. Мы будем стремиться к тому, чтобы приблизиться к уровню "Сити", но я верю, что Сарри – такой же великолепный тренер, как и Пеп. Мне нравится то, как мы работаем, и я уже влюбился в этот стиль", - сообщил Луис The Independent.