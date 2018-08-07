Давид Луис уже влюбился в футбол Сарри
Защитник "Челси" Давид Луис признался, что уже влюбился в тот стиль игры, который команде ставит главный тренер Маурицио Сарри.
Несмотря на то, что дебютный матч Сарри у руля "Челси" завершился обескураживающим поражением от "Манчестер Сити" (2:0), Луис верит, при Маурицио "синие" будут играть в классный футбол.
"Нам было тяжело в воскресенье, мы играли против одной из лучших команд мира. Мы только начинаем постигать новую философию, новый стиль игры и новые методы работы. "Сити" играет в этом стиле уже третий год подряд".
"Как помните, на старте у них были проблемы, игроки не всегда понимали идеи Гвардиолы. Но сейчас вы можете заметить, насколько они хороши".
"У нас все только начинается, а тренер едва приступил к работе. Мы будем стремиться к тому, чтобы приблизиться к уровню "Сити", но я верю, что Сарри – такой же великолепный тренер, как и Пеп. Мне нравится то, как мы работаем, и я уже влюбился в этот стиль", - сообщил Луис The Independent.
07.08.2018 00:05
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Жополиз рад, что Конте ушел, и теперь он может играть. Гнилая команда, ничем не лучше скама.
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Ну конечно влюбился. Ведь только при Сосарри можно будет допускать такие чудовищные ошибки, как во время второго гола в последнем матче с горожанами и дальше выходить на поле. Вообщем пенсам в этом году снова проведут шершавым мухомором по губам. Скриньте.
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Кристенсен по любому в основе должен играть.
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Удачи
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