Бернард достанется "Эвертону"

"Эвертон" выиграл борьбу за атакующего полузащитника Бернарда, на которого претендовал целый ряд клубов, в том числе из Премьер-Лиги.

Как известно, Бернард не смог договориться с "Шахтером" о новом контракте и ранее этим летом стал свободным агентом. Возможность подписать такого классного игрока бесплатно заинтересовала многие клубы Европы.



Представители Премьер-Лиги изначально были в привилегированном положении, потому что 25-летний бразилец жаждал попробовать себя в английском футболе. Среди претендентов на Бернарда значились "Челси", "Вест Хэм" и "Тоттенхэм".



Однако Daily Mail сообщает в эксклюзивном материале, что Бернард сделал свой выбор в пользу "Эвертона". Ключевую роль в решении игрока сыграло личное вмешательство главного тренера "ирисок" Марку Силвы.



Силва сообщил Бернарду, что тот сможет стать ключевым игроком мерсисайдской команды и играть в связке со своим соотечественником Ришарлисоном, недавно приглашенным из "Уотфорда".



Утверждается, что "Эвертон" уже запросил разрешение на работу для бывшего игрока "Атлетико Минейро". Как только оное будет получено, "ириски" подтвердят трансфер.



Добавим, что в 2013 году Бернард обошелся "Шахтеру" в 40 миллионов фунтов. Бразилец способен сыграть не только в качестве 10-го номера, но также левого флангового нападающего.