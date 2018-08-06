Бербатов уверен, что Кейн вернет себе "Золотую бутсу" в новом сезоне

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов ожидает, что Харри Кейн вернется себе "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в новом сезоне.

Напомним, лучшим бомбардиром кампании Премьер-Лиги 2017/18 стал Мохамед Салах из "Ливерпуля", хотя Кейн, обладатель "Золотой бутсы" двух предыдущих сезонов, и наколотил рекордные лично для себя 30 голов.



Бербатов, разделивший "Золотую бутсу" с Карлосом Тевесом в сезоне 2010/11 (по 20 голов), ожидает, что в новом сезоне Кейн столкнется с жесточайшей конкуренцией в споре бомбардиров, но все же восстановит статус-кво.



"Думаю, лучшим бомбардиром Премьер-Лиги станет Харри Кейн".



"Тяжело сделать выбор, потому что есть Обамеянг, который убедительно провел свой первый сезон и захочет прибавить во втором сезоне при новом тренере. Также есть Ромелу Лукаку, который хорошо выступил на Чемпионате Мира".



"И все равно, из этих трех я отдаю предпочтение Кейну. Он потрясающе провел Чемпионат Мира, что лишь добавит ему уверенности, а это важный аспект для нападающего", — сообщил Бербатов Betfair.