"Ньюкасл" арендовал Саломона Рондона

"Ньюкасл" заключил сделку по аренде нападающего "Вест Бромвича" Саломона Рондона на сезон 2018/19.

На прошлой неделе "сороки" уже обзавелись одним нападающим, пригласив из "Майнца" Йосинори Муто, однако главному тренеру Рафаэлю Бенитесу этого оказалось недостаточно.



Сегодня Бенитес совершил свое шестое приобретение в это трансферное окно, арендовав Рондона. За плечами у Саломона три сезона выступлений в Премьер-Лиге за "дроздов" после своего перехода из "Зенита" летом 2015.



Отметим, что в прошлом сезоне 28-летний венесуэлец забил семь голов в Премьер-Лиге, но того оказалось недостаточно, чтобы "Вест Бромвич" избежал вылета в Чемпионшип.



В рамках договоренности с "дроздами", "Ньюкасл" отправил в противоположном направлении нападающего Дуайта Гэйла, также на правах аренды.