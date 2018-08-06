"Арсенал" открыт к продаже Уэлбека
"Арсенал" готов выслушать предложения по нападающему Данни Уэлбеку в остатке трансферного окна.
Сегодня стало известно, что "канониры" хотят избавиться от Лукаса Переса. Вместе с испанцем, если верить Evening Standard, "Арсенал" готов продать и 27-летнего Уэлбека.
По информации издания, интерес к Данни проявляют сразу три клуба Премьер-Лиги. Вариант с приобретением нападающего сборной Англии рассматривают "Эвертон", "Саутгемптон" и "Борнмут".
Сообщается, что главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери не устраивают качества Уэлбека, поэтому испанец порекомендовал игроку найти новый клуб, где Данни смог бы играть регулярно.
06.08.2018 20:00
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Последние комментарии:
а помните как он вышел на замену и забил головой Лестеру...благодаря нему Арсенал оказался единственной командой которая дважды обыграла лис в их чемпионском сезоне
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45 голов за 10 профессиональных сезонов, даже у Данни Ингса больше...
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Эмери мне нравится всё больше и больше. Давно нужно было избавиться от этого бревна.
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