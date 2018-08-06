"Арсенал" открыт к продаже Уэлбека

Данни Уэлбек "Арсенал" готов выслушать предложения по нападающему Данни Уэлбеку в остатке трансферного окна.

Сегодня стало известно, что "канониры" хотят избавиться от Лукаса Переса. Вместе с испанцем, если верить Evening Standard, "Арсенал" готов продать и 27-летнего Уэлбека.

По информации издания, интерес к Данни проявляют сразу три клуба Премьер-Лиги. Вариант с приобретением нападающего сборной Англии рассматривают "Эвертон", "Саутгемптон" и "Борнмут".

Сообщается, что главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери не устраивают качества Уэлбека, поэтому испанец порекомендовал игроку найти новый клуб, где Данни смог бы играть регулярно.




Метки Арсенал, Уэлбек

Автор foxmcfc   

Дата 06.08.2018 20:00

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  1. irbis85 06.08.2018 21:01 # irbis85
    а помните как он вышел на замену и забил головой Лестеру...благодаря нему Арсенал оказался единственной командой которая дважды обыграла лис в их чемпионском сезоне

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  2. dallaslp 06.08.2018 20:50 # dallaslp
    45 голов за 10 профессиональных сезонов, даже у Данни Ингса больше...

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  3. emiltito 06.08.2018 20:19 # emiltito
    Эмери мне нравится всё больше и больше. Давно нужно было избавиться от этого бревна.

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