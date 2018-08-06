"Арсенал" открыт к продаже Уэлбека

"Арсенал" готов выслушать предложения по нападающему Данни Уэлбеку в остатке трансферного окна.

Сегодня стало известно, что "канониры" хотят избавиться от Лукаса Переса. Вместе с испанцем, если верить Evening Standard, "Арсенал" готов продать и 27-летнего Уэлбека.



По информации издания, интерес к Данни проявляют сразу три клуба Премьер-Лиги. Вариант с приобретением нападающего сборной Англии рассматривают "Эвертон", "Саутгемптон" и "Борнмут".



Сообщается, что главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери не устраивают качества Уэлбека, поэтому испанец порекомендовал игроку найти новый клуб, где Данни смог бы играть регулярно.