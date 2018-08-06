Тибо Куртуа устроил забастовку и требует трансфера в "Реал"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа устроил забастовку, требуя отпустить себя в "Реал".

Напомним, ранее Куртуа допускал вариант, при котором он задержится на "Стэмфорд Бридж" до следующего лета, а затем уйдет из клуба свободным агентом.



Однако ближе к своему возвращению из отпуска интонации Тибо стали меняться. В минувший уикенд агент 26-летнего бельгийца потребовал от лондонцев поступить "разумно" и принять предложение "Реала" в размере 35 миллионов фунтов, нежели лишиться Курта через год безо всякой компенсации.



После поражения в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в воскресенье главный тренер "синих" Маурицио Сарри заявил, что надеется прояснить будущее Куртуа, переговорив со своим подопечным с глазу на глаз в понедельник.



Однако The Telegraph в эксклюзивном материале утверждает, что Тибо проигнорировал встречу с Сарри, даже не приехав на тренировочную базу в Кобхэме.



Своим поступком Куртуа дал понять, что не желает оставаться в "Челси". Одновременно с этим Тибо придал "синим" дополнительный импульс, чтобы все-таки найти ему адекватную замену — пока этого сделать клубу не удалось.



Ожидается, что теперь "Челси" активизирует поиски нового первого номера. В шорт-лист лондонского клуба входят Джек Батленд из "Стоука" и Серхио Рико из "Севильи". И если с продажей Куртуа можно не спешить — трансферное окно в Ла Лиге открыто до конца лета, то на покупку нового голкипера у "синих" остается трое суток.