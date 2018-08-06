Тибо Куртуа устроил забастовку и требует трансфера в "Реал"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа устроил забастовку, требуя отпустить себя в "Реал".
Напомним, ранее Куртуа допускал вариант, при котором он задержится на "Стэмфорд Бридж" до следующего лета, а затем уйдет из клуба свободным агентом.
Однако ближе к своему возвращению из отпуска интонации Тибо стали меняться. В минувший уикенд агент 26-летнего бельгийца потребовал от лондонцев поступить "разумно" и принять предложение "Реала" в размере 35 миллионов фунтов, нежели лишиться Курта через год безо всякой компенсации.
После поражения в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в воскресенье главный тренер "синих" Маурицио Сарри заявил, что надеется прояснить будущее Куртуа, переговорив со своим подопечным с глазу на глаз в понедельник.
Однако The Telegraph в эксклюзивном материале утверждает, что Тибо проигнорировал встречу с Сарри, даже не приехав на тренировочную базу в Кобхэме.
Своим поступком Куртуа дал понять, что не желает оставаться в "Челси". Одновременно с этим Тибо придал "синим" дополнительный импульс, чтобы все-таки найти ему адекватную замену — пока этого сделать клубу не удалось.
Ожидается, что теперь "Челси" активизирует поиски нового первого номера. В шорт-лист лондонского клуба входят Джек Батленд из "Стоука" и Серхио Рико из "Севильи". И если с продажей Куртуа можно не спешить — трансферное окно в Ла Лиге открыто до конца лета, то на покупку нового голкипера у "синих" остается трое суток.
06.08.2018 19:50
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Последние комментарии:
не, ну если Кариус в Челси перейдёт это будет такой ор)))
(ответить)
Уже который день подряд Синие короли ссут на портовую помойку!!!
(ответить)
Колбасники чего вы ожидаете от своей бестрофейных помойки? Чего вы все тут собрались уже примерно 3-й год и чего то ждёте? Ну ясно ведь что лахерпулль даже во времена подъёма и дорогих бездумных покупок никогда не выиграет трофей хоть какой нибудь, даже Челси в худшие времена, кризис и черную полосу выигрывает трофи, а ваша помойка только сосет)
(ответить)
Там облака подписываем, это вам не бразильские односезонки, лучший кипер мира идет в лучший клуб.
За куртоноса просить 50 или пусть гниет в глубоком запасе.
(ответить)
носатый тупой)) вместо того, чтобы подождать еще годик в Чолси и перебраться за бесплатно (читайте удвоить/утроить свою зарплату), этот довен готов даже на понижение возможной хорошОй зарплаты
(ответить)
Ладно, можем усилить конкурента и продать за 50
КА
РИ
УСА
(ответить)
Как же я ору с омерзительной крысиной синей помойки ))
(ответить)
легенда щольсе, сердце чельче
(ответить)
на лавку
игроки контракты в х не ставят
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в этом крысятнике есть крысы покрупнее
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Продавайте, кабальеро ни хуже, хотя уверен что успеем купить норм камера! Единственное что смущает так это цена, хотелось бы больше, он весьма распиарен, но тут играет роль год по контракту....не буду делать этой дырке удачи, потому что он представил нас тем что не продлевал контракт, поэтому и такая цена, ну и не запомнился ничем, единственное Ле гуй, бонетти, кудичини и чех вот легенды, носач просто гастарбайтер
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Льется без остановки на синие рты. Наваса бы лучше в обратном направлении забрали
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приятно смотреть за агонией синей помойки. Заслужили
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Как информирует Don Balon, мадридский "Реал" не оставил мысли о покупке форварда английского "Тоттенхэма" Харри Кейна. Президент "сливочных" Флорентино Перес готов раскошелиться на 250 миллионов евро за лучшего бомбардира ЧМ-2018. Сам же игрок сможет зарабатывать 30 миллионов евро в год.
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Cash rules everything around me
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интересно, остались ли еще долбаебы, считающие, что членче протянет еще хотя бы пару лет в качестве топ-клуба
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крысы бегут с тонущего корабля
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Mundo Deportivo: «Челси» в ближайшие сутки активирует опцию выкупа Облака у «Атлетико» за 100 млн евро. На этом настоял Абрамович
Голкипер «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в Англии.
В трансфере словенца заинтересован «Челси». По данным Mundo Deportivo, лондонский клуб готов активировать опцию выкупа игрока, прописанную в его контракте с мадридцами – 100 миллионов евро.
«Челси» настроен сделать это в ближайшие сутки – на попытке приобрести Облака настоял владелец клуба Роман Абрамович.
«Челси» ищет замену Тибо Куртуа, который намерен перейти в «Реал». Впрочем, «Челси» еще предстоит договориться с самим Облаком после активации опции.
Топарь на подходе
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Как же он обоссывает пенсов
Просто пзд
Терпилы чмошные.
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Одновременно с этим Тибо придал "синим" дополнительный импульс, чтобы все-таки найти ему адекватную замену
ИМПУЛЬСЫ БЛЯТ ПОЛУЧАЛИ
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