"Челси" обозначил интерес к Набилю Фекиру

Атакующий полузащитник "Лиона" Набиль Фекир все-таки может перебраться в Премьер-Лигу этим летом — интерес к игроку перед закрытием трансферного окна проявил "Челси".

Напомним, незадолго до старта Чемпионата Мира в России приобрести Фекира пытался "Ливерпуль". Сделка сорвалась в последний момент из-за проблем, вскрывшихся во время медицинского обследования игрока.



С тех пор президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс сделал несколько противоречивых заявлений, говоря и о желании сохранить Набиля, и о готовности возобновить переговоры о продаже своей звезды.



И вот сегодня L'Equipe сообщает, что "Лион" по-прежнему готов отпустить чемпиона Мира в составе сборной Франции по цене в 60 миллионов фунтов.



Даже если "Ливерпуль" не вернется за Фекиром, Набиль все равно может переехать в Англию. France Football, другое французское издание, передает, что заинтересованность в услугах атакующего полузащитника выразил "Челси".



Ожидается, что в самое ближайшее время "синие" направят свое предложение по 25-летнему французу, который уже вернулся из отпуска, но по-прежнему не уверен в своем будущем.



"Как вы видите, сейчас я в "Лионе", и я очень счастлив здесь. Но трансферное окно закроется еще не скоро, а многое в футболе случается очень быстро", — сообщил Фекир OL TV.