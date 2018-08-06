"Челси" обозначил интерес к Набилю Фекиру
Атакующий полузащитник "Лиона" Набиль Фекир все-таки может перебраться в Премьер-Лигу этим летом — интерес к игроку перед закрытием трансферного окна проявил "Челси".
Напомним, незадолго до старта Чемпионата Мира в России приобрести Фекира пытался "Ливерпуль". Сделка сорвалась в последний момент из-за проблем, вскрывшихся во время медицинского обследования игрока.
С тех пор президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс сделал несколько противоречивых заявлений, говоря и о желании сохранить Набиля, и о готовности возобновить переговоры о продаже своей звезды.
И вот сегодня L'Equipe сообщает, что "Лион" по-прежнему готов отпустить чемпиона Мира в составе сборной Франции по цене в 60 миллионов фунтов.
Даже если "Ливерпуль" не вернется за Фекиром, Набиль все равно может переехать в Англию. France Football, другое французское издание, передает, что заинтересованность в услугах атакующего полузащитника выразил "Челси".
Ожидается, что в самое ближайшее время "синие" направят свое предложение по 25-летнему французу, который уже вернулся из отпуска, но по-прежнему не уверен в своем будущем.
"Как вы видите, сейчас я в "Лионе", и я очень счастлив здесь. Но трансферное окно закроется еще не скоро, а многое в футболе случается очень быстро", — сообщил Фекир OL TV.
06.08.2018 19:00
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Последние комментарии:
вроде лузерпульцы кричали что он им не нужен, теперь что чусле будет кукарекать ?
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Ппц, в Англии окно закрывается через 3 дня, а Челси надо ещё 5-6 нормальных игроков купить
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Где-то это уже было, Ливерпуль отказывается от трансфера игрока, который не смог пройти мед обследование, Челси покупает его и он проводит все время в лазарете пенсов... хм ...
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Ща придет безвизг и окрапит Фекира топариком.
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Подбирают объедки красных. Ингса вместо Мораты еще можно пригласить.
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ну посмотрим если заиграет в щельст , заберем к себе
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