Леон Бэйли намекнул на переезд в Премьер-Лигу
Вингер "Байера" Леон Бэйли намекнул, что может покинуть Леверкузен в это трансферное окно.
В прошлом сезоне скауты клубов Премьер-Лиги, включая "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал", регулярно просматривали Бэйли. Также ходили слухи, что Леон может получить предложение от FA выступать за сборную Англии.
Комментируя возможный отъезд из Леверкузена, 20-летний ямаец намекнул, что открыт к трансферу, но заинтересованным клубам необходимо сперва договориться с агентом Бэйли и "Байером".
"Мне известно, что существует конкретный интерес. Я лишь могу сказать, что в абсолютном приоритете для меня мое развитие. Если какой-то клуб хочет меня, мое окружение и "Байер" позаботятся об этом", — сообщил Бэйли Kicker.
Добавим, что Леон великолепно отыграл свой дебютный сезон за "Байер" после перехода из "Генка", забив 12 голов в 34 матчах.
06.08.2018 18:00
Просмотров: 1370
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Через год без проблем можно взять
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий