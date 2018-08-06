Леон Бэйли намекнул на переезд в Премьер-Лигу

Вингер "Байера" Леон Бэйли намекнул, что может покинуть Леверкузен в это трансферное окно.

В прошлом сезоне скауты клубов Премьер-Лиги, включая "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал", регулярно просматривали Бэйли. Также ходили слухи, что Леон может получить предложение от FA выступать за сборную Англии.



Комментируя возможный отъезд из Леверкузена, 20-летний ямаец намекнул, что открыт к трансферу, но заинтересованным клубам необходимо сперва договориться с агентом Бэйли и "Байером".



"Мне известно, что существует конкретный интерес. Я лишь могу сказать, что в абсолютном приоритете для меня мое развитие. Если какой-то клуб хочет меня, мое окружение и "Байер" позаботятся об этом", — сообщил Бэйли Kicker.



Добавим, что Леон великолепно отыграл свой дебютный сезон за "Байер" после перехода из "Генка", забив 12 голов в 34 матчах.