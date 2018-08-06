"Юнайтед" не пытался купить Виллиана

Вингер "Челси" Виллиан рассказал, что "Барселона" была единственным клубом, который пытался его купить этим летом.

Напомним, после поражения в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в воскресенье Виллиан снял все вопросы насчет своего будущего, заверив в своей преданности "синим".



Помимо "Барселоны", этим летом Виллиана также активно сватали в "Манчестер Юнайтед", однако на деле главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не предпринимал попыток воссоединиться с 29-летним бразильцем.



"Я игрок "Челси". Я никогда не давал повода усомниться насчет своего желания остаться в клубе".



"Мне известно, что единственным клубом, действительно сделавшим свое предложение, была "Барселона". Однако мои мысли связаны с "Челси", и я настроен продолжать выступать за клуб до тех пор, пока они не захотят меня продать", — сообщил Виллиан ESPN.