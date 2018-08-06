Защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе вернулся в "Астон Виллу", где проведет сезон 2018/19 на правах аренды.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо активно наигрывал Туанзебе в предсезонных матчах, однако во многом это было вынужденной мерой. Возвращение основных игроков после каникул и планы по приобретению еще одного защитника позволили "Юнайтед" отпустить Акселя в аренду.



Таким образом, 20-летний англичанин коноголезского происхождения вернулся на "Вилла Парк", где он провел вторую половину прошлого сезона, но сыграл считанное количество матчей из-за травм.



"Замечательно сюда вернуться. Это очень, очень большой клуб, и для меня большая честь представлять его снова. Это идеальный вариант для меня. Я уже знаю это место и многим обязан этим замечательным людям, которые заботились обо мне".



"Я согласился на этот переход без колебаний, и наши амбиции остаются прежними — мы хотим выйти в Премьер-Лигу", — сообщил Туанзебе.