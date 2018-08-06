Луис: "Челси" не перестанет быть великолепной командой без Куртуа и Азара"

Защитник "Челси" Давид Луис выразил надежду, что Тибо Куртуа и Эден Азар останутся в клубе, но считает, что даже потеря столь важных игроков не станет критичной для "синих".

Сегодня Тибо и Эден впервые прибыли на тренировочную базу "Челси" после выступления за сборную Бельгии на ЧМ-2018 и последовавшего затем отпуска.



Теперь новому главному тренеру "синих" Маурицио Сарри и руководству клуба необходимо определить судьбу обоих игроков, которые никак не соглашаются на новый контракты, однако Луис убежден, что "Челси" останется грозной силой, даже без Куртуа и Азара.



"Я хочу, чтобы они остались, потому что они игроки топ-уровня и обладают большой верой в себя. Но я думаю, у "Челси" великолепный состав с великолепными игроками. Если они решат уйти, мы останемся великолепной командой с великолепными игроками".



"Челси" хочет сохранить своих лучших игроков. Куртуа и Азар хорошо знают "Челси", они знают, что у них здесь есть и как весело им здесь. Каждый любит их, и я надеюсь, они смогут остаться", — приводит слова Луиса Evening Standard.