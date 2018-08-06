Миазга заключил новый контракт с "Челси" и отправился в "Нант"
Защитник Мэтт Миазга заключил новый контракт, после чего присоединился к "Нанту" на правах аренды.
Миазга перебрался на "Стэмфорд Бридж" еще в январе 2016 из "Нью-Йорк Буллс", но с тех пор сыграл лишь два матча за "синих". А два предыдущих сезона Мэтт провел в аренде в "Витессе".
По всей видимости, в "Челси" по-прежнему рассчитывают на 23-летнего игрока сборной США, потому что перед очередной командировкой — на сей раз во французскую Лигу 1 — Миазга продлил свое сотрудничество с "синими".
06.08.2018 15:20
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