Миазга заключил новый контракт с "Челси" и отправился в "Нант"

Защитник Мэтт Миазга заключил новый контракт, после чего присоединился к "Нанту" на правах аренды.

Миазга перебрался на "Стэмфорд Бридж" еще в январе 2016 из "Нью-Йорк Буллс", но с тех пор сыграл лишь два матча за "синих". А два предыдущих сезона Мэтт провел в аренде в "Витессе".



По всей видимости, в "Челси" по-прежнему рассчитывают на 23-летнего игрока сборной США, потому что перед очередной командировкой — на сей раз во французскую Лигу 1 — Миазга продлил свое сотрудничество с "синими".