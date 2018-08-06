Лукас Перес может переехать в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" рассматривает вариант с приобретением нападающего "Арсенала" Лукаса Переса.

После неудачной аренды в "Депортиво" Перес вернулся в расположение "канониров" этим летом, но так и не получил шанса от главного тренера Унаи Эмери. Испанский специалист дал понять земляку, что тот волен покинуть клуб до закрытия трансферного окна.



Чтобы поспособствовать уходу Переса в другой клуб, "Арсенал" установил на игрока скромнейший ценник в размере 5 миллионов фунтов. Этим решением "канонирам" удалось заинтересовать своих соседей из "Вест Хэма".



Как сообщает Evening Standard, "молотобойцы" всерьез рассматривают вариант с покупкой Переса, поскольку все альтернативные кандидаты стоят гораздо дороже. Помимо Лукаса, "Вест Хэм" работает еще над пятью приобретениями.