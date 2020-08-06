"Юнайтед" обсуждает покупку Боатенга

Сразу после товарищеского матча с "Баварией" накануне вечером представители "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры о покупке защитника мюнхенцев Джерома Боатенга.

На этой неделе главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо надеется, наконец, получить усиление в оборону, о котором он просит все лето. Как сообщает The Telegraph, сейчас все мысли клуба связаны с приобретением Боатенга.



29-летний немец не скрывает, что хочет сменить обстановку: высока вероятность, что Джером решится на переезд в Англию, если "Юнайтед" договорится с "Баварией" о сумме отступных.



Уже известно, что мюнхенский клуб оценил защитника в 50 миллионов фунтов, однако сделка осуществится, только если чемпионы Германии успеют найти для Боатенга достойную замену.