"Юнайтед" обсуждает покупку Боатенга
Сразу после товарищеского матча с "Баварией" накануне вечером представители "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры о покупке защитника мюнхенцев Джерома Боатенга.
На этой неделе главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо надеется, наконец, получить усиление в оборону, о котором он просит все лето. Как сообщает The Telegraph, сейчас все мысли клуба связаны с приобретением Боатенга.
29-летний немец не скрывает, что хочет сменить обстановку: высока вероятность, что Джером решится на переезд в Англию, если "Юнайтед" договорится с "Баварией" о сумме отступных.
Уже известно, что мюнхенский клуб оценил защитника в 50 миллионов фунтов, однако сделка осуществится, только если чемпионы Германии успеют найти для Боатенга достойную замену.
06.08.2018 14:00
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Саипали черномазых покупать!
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Алдервейрелд за все 75 и то лучше, чем этот шлак.
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