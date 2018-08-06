Сарри отводит Баркли важную роль в новом "Челси"

Росс Баркли Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что видит Росса Баркли ключевым игроком для "синих" в новом сезоне.

Стартовые полгода на "Стэмфорд Бридж" сложились для Баркли не лучшим образом, но с приходом Сарри англичанин преодолел травмы и вернулся на поле.

Накануне Росс отыграл матч за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити" и, несмотря на блеклую игру, произвел нужное впечатление на тренера. Теперь Баркли ждет ключевая роль в новом "Челси".

"Мне нравится Баркли, он обладает отличной техникой. Конечно, ему нужно прибавить в обороне, но, справедливости ради, тяжело рассчитывать на надежность, когда в полузащите играют Жоржиньо, Сеск и Росс".

"Могу лишь повторить то, что я сказал ранее. Мне нравится Баркли, и я думаю, что он будет важным игроком для нас", - сообщил Сарри Evening Standard.




Метки Баркли, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.08.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 06.08.2018 14:19 # ganinilyha
    Короче появляется Канте, Баркли и Жоржик будут спокойнее играть. Но вообще не особо впечатлил. Дают мяч - сразу пасует ближнему.

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  2. papka-legend 06.08.2018 13:28 # papka-legend
    можете смело продавать этого днаря.

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  3. udaff 06.08.2018 13:07 # udaff
    На счёт надёжности сказал верно. Но помимо этого, нужно заметить, что Баркли ещё хуже чем Жоржиньо сыграл.

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