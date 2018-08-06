Сарри отводит Баркли важную роль в новом "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что видит Росса Баркли ключевым игроком для "синих" в новом сезоне.

Стартовые полгода на "Стэмфорд Бридж" сложились для Баркли не лучшим образом, но с приходом Сарри англичанин преодолел травмы и вернулся на поле.



Накануне Росс отыграл матч за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити" и, несмотря на блеклую игру, произвел нужное впечатление на тренера. Теперь Баркли ждет ключевая роль в новом "Челси".



"Мне нравится Баркли, он обладает отличной техникой. Конечно, ему нужно прибавить в обороне, но, справедливости ради, тяжело рассчитывать на надежность, когда в полузащите играют Жоржиньо, Сеск и Росс".



"Могу лишь повторить то, что я сказал ранее. Мне нравится Баркли, и я думаю, что он будет важным игроком для нас", - сообщил Сарри Evening Standard.