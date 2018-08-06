Гвардиола: "Фоден готов к Премьер-Лиге"

Фил Фоден Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что воспитанник клуба Фил Фоден начнет чаще играть в этом сезоне Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне Фоден всего пять раз выходил на замену в матчах Премьер-Лиги, которую "Сити" выиграл с уверенным отрывом. Филу приходилось довольствоваться кубковыми соревнованиям.

Накануне Фоден получил шанс проявить себя в матче за Суперкубок Англии с "Челси". Англичанин не подвел Гвардиолу, и теперь может рассчитывать на постоянную практику по ходу сезона. По мнению Пепа, Фоден для этого уже созрел.

"Он был готов к Премьер-Лиге еще в прошлом сезоне, но сейчас он стал на год старше, тренировался с нами весь сезон и готов к конкуренции. Вот почему так здорово иметь еще одного талантливого игрока. Вдобавок, Фил давно болеет за "Сити". Это еще один немаловажный плюс", - сообщил Гвардиола ESPN.




Метки Манчестер Сити, Фоден

Автор foxmcfc   

Дата 06.08.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 06.08.2018 13:02 # bes-ter
    Хороший матч провел Фил!

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  2. jack-willsher 06.08.2018 12:44 # jack-willsher
    просто ссыт на тупых воспитанников муму

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  3. ben-arfa 06.08.2018 12:02 # ben-arfa
    С детства за Сити!!

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