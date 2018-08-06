Клопп не считает "Ливерпуль" главным претендентом на титул

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что при всех затратах на игроков "красным" будет невероятно тяжело выиграть Премьер-Лигу.

Этим летом на "Энфилд" перебрались голкипер Алиссон, полузащитники Наби Кейта и Фабиньо, а также вингер Джердан Шакири. Траты "Ливерпуля" не оставили равнодушным даже главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Португалец потребовал от мерсисайдцев подтвердить амбиции на деле, однако Клопп постарался преуменьшить градус ожидания от своих парней. Юрген понимает: даже усилив состав, он не сделал команду главным претендентом на титул.

"У нас высокие ожидания от самих себя, но ситуация не изменилась. "Юнайтед" не стал слабее, "Сити" не стал слабее, "Тоттенхэм" никого не продал. "Челси" и "Арсенал" с приходом новых тренеров вообще сделают шаг вперед. Давление оказывают даже "Эвертон" и "Вулверхэмптон". Выиграть титул будет нелегко", - цитирует Клоппа The Telegraph.




Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 06.08.2018 11:00

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  1. vyrentz 06.08.2018 12:33 # vyrentz
    Да ладно. Даже Пипка приссал купив не особо нужного Мареза.

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  2. lancerlancer1 06.08.2018 12:08 # lancerlancer1
    пора привыкнуть , что в АПЛ претендентов несколько, и ни одного из них нельзя называть главным

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  3. firmino9 06.08.2018 11:47 # firmino9
    сброс давление

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  4. bonapaart 06.08.2018 11:46 # bonapaart
    Так никто не считает)))

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  5. jesus33 06.08.2018 11:13 # jesus33
    так портовые шлюхи никогда не выигрывали АПЛ, естественно они главные претендент разве что на вылет в шип

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  6. arman-kz 06.08.2018 11:09 # arman-kz
    Вот сукин сын... :)

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