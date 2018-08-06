Клопп не считает "Ливерпуль" главным претендентом на титул

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что при всех затратах на игроков "красным" будет невероятно тяжело выиграть Премьер-Лигу.

Этим летом на "Энфилд" перебрались голкипер Алиссон, полузащитники Наби Кейта и Фабиньо, а также вингер Джердан Шакири. Траты "Ливерпуля" не оставили равнодушным даже главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.



Португалец потребовал от мерсисайдцев подтвердить амбиции на деле, однако Клопп постарался преуменьшить градус ожидания от своих парней. Юрген понимает: даже усилив состав, он не сделал команду главным претендентом на титул.



"У нас высокие ожидания от самих себя, но ситуация не изменилась. "Юнайтед" не стал слабее, "Сити" не стал слабее, "Тоттенхэм" никого не продал. "Челси" и "Арсенал" с приходом новых тренеров вообще сделают шаг вперед. Давление оказывают даже "Эвертон" и "Вулверхэмптон". Выиграть титул будет нелегко", - цитирует Клоппа The Telegraph.