Ребич обдумывает поступившие ему предложения
Вингер "Айнтрахта" и сборной Хорватии Анте Ребич, называемый среди трансферных целей "Манчестер Юнайтед", заявил, что у него есть "конкретные предложения" насчет смены клуба.
Согласно слухам, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не оставил без внимания блестящую игру Ребича на Чемпионате Мира в России и видит в Анте более доступную альтернативу его соотечественнику Ивану Перишичу из "Интера".
Среди прочих претендентов на 24-летнего хорвата назывались "Тоттенхэм" и "Севилья". Сам Ребич, оцениваемый в 44 миллиона фунтов, не исключает, что покинет Франкфурт этим летом.
"Естественно, я рад слышать и читать о том, как много известных тренеров и клубов обращаются насчет меня. Если честно, думаю, я заслужил это!"
"Я замечательно провел Чемпионат Мира, а еще лучше — клубный сезон с "Айнтрахтом". Да, я знаю, что у меня есть конкретные предложения, и я регулярно контактирую со своим агентом".
"Я был рад доказать каждому, что на меня можно положиться. До закрытия трансферного окна еще достаточно времени, поэтому посмотрим", — сообщил Ребич Goal.
06.08.2018 10:00
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имхо у кур заиграет
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Топарь кстати жуткий...
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