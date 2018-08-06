Ребич обдумывает поступившие ему предложения

Вингер "Айнтрахта" и сборной Хорватии Анте Ребич, называемый среди трансферных целей "Манчестер Юнайтед", заявил, что у него есть "конкретные предложения" насчет смены клуба.

Согласно слухам, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не оставил без внимания блестящую игру Ребича на Чемпионате Мира в России и видит в Анте более доступную альтернативу его соотечественнику Ивану Перишичу из "Интера".



Среди прочих претендентов на 24-летнего хорвата назывались "Тоттенхэм" и "Севилья". Сам Ребич, оцениваемый в 44 миллиона фунтов, не исключает, что покинет Франкфурт этим летом.



"Естественно, я рад слышать и читать о том, как много известных тренеров и клубов обращаются насчет меня. Если честно, думаю, я заслужил это!"



"Я замечательно провел Чемпионат Мира, а еще лучше — клубный сезон с "Айнтрахтом". Да, я знаю, что у меня есть конкретные предложения, и я регулярно контактирую со своим агентом".



"Я был рад доказать каждому, что на меня можно положиться. До закрытия трансферного окна еще достаточно времени, поэтому посмотрим", — сообщил Ребич Goal.