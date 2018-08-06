Фердинанд считает Агуэро лучшим нападающим в Премьер-Лиге

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил восхищение бомбардиром "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, назвав того лучшим нападающим в Премьер-Лиге.

Накануне Агуэро отметился дублем, обеспечив "горожанам" комфортную победу в матче за Суперкубок Англии против "Челси" (2:0). Кроме того, Серхио достиг рубежа в 201 гол за клуб, и это рекордный показатель в истории клуба.



Комментируя игру 30-летнего аргентинца на телеканале BT Sport, Фердинанд заявил, что ставит Агуэро даже выше Харри Кейна, обладателя "Золотой бутсы" Чемпионата Мира в России.



"Две сотни голов за "Манчестер Сити" — это феноменальное количество, и я думаю, он лучший нападающий в Премьер-Лиге и самый сложный из тех, против кого мне приходилось играть. У него великолепное движение, скорость и чутье".



"Я бы поставил его выше Харри Кейна. Против него так сложно играть, он так хорошо использует обе ноги, а его движение и скорость создают тебе проблемы всех сортов. Кейн — отличный игрок, но Агуэро просто вне конкуренции", — сообщил Фердинанд в эфире.