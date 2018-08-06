Гвардиола: "Наш состав против "Арсенала" — Бернарду Силва и 10 других игроков"

Бернарду Силва Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал одного футболиста, который своей игрой в матче за Суперкубок Англии против "Челси" гарантировал себе место в стартовом составе на поединок первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала".

В воскресенье "горожане" отпраздновали убедительную победу над "Челси" со счетом 2:0, и важный вклад в этот успех сделал Бернарду Силва, игравший оттянутого полузащитника.

Именно Силва отдал результативную передачу на Серхио Агуэро, когда тот забивал свой второй гол, однако Гвардиола остался под впечатлением от игры португальца в целом.

"Прямо сейчас наш состав на следующий матч — это Бернарду и 10 других игроков, однако нужно, чтобы он играл таким образом на протяжении всего сезона. В данный момент времени Бернарду значительно превосходит остальных парней. Сегодня Бернарду показал шедевральную игру", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. arkan 06.08.2018 09:28 # arkan
    Как играет сейчас в сравнении с той игрой когда только перешел, конечно люто прибавил !

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  2. pistolero-lfc 06.08.2018 08:38 # pistolero-lfc
    можно купить на ыы

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  3. mediachelseafan 06.08.2018 08:09 # mediachelseafan
    Бернардо был шикарен, как и весь Сити

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