Гвардиола: "Наш состав против "Арсенала" — Бернарду Силва и 10 других игроков"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал одного футболиста, который своей игрой в матче за Суперкубок Англии против "Челси" гарантировал себе место в стартовом составе на поединок первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала".

В воскресенье "горожане" отпраздновали убедительную победу над "Челси" со счетом 2:0, и важный вклад в этот успех сделал Бернарду Силва, игравший оттянутого полузащитника.



Именно Силва отдал результативную передачу на Серхио Агуэро, когда тот забивал свой второй гол, однако Гвардиола остался под впечатлением от игры португальца в целом.



"Прямо сейчас наш состав на следующий матч — это Бернарду и 10 других игроков, однако нужно, чтобы он играл таким образом на протяжении всего сезона. В данный момент времени Бернарду значительно превосходит остальных парней. Сегодня Бернарду показал шедевральную игру", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.