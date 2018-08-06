Виллиан исключает свой уход из "Челси"

Вингер "Челси" Виллиан дал ясно понять, что не покинет "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.

В минувший уикенд появились слухи, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предпримет финальную попытку воссоединиться с Виллианом, предложив "синим" взамен нападающего Антони Мартиаля.



Однако после своего появления на замену в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" Виллиан окончательно снял вопросы насчет своего будущего.



"Я счастлив здесь, я счастлив выступать за "Челси". Я жажду играть хорошо и выигрывать трофеи".



"Я хорошо себя чувствую, несмотря на только три дня тренировок. Конечно, это была не лучшая моя игра, и я еще не набрал свою лучшую форму".



"Однако всегда очень важно участвовать в такого рода матчах. Кажется, я сыграл около 35 минут, и это поможет мне улучшить свою форму".



"Мы должны быть устремлены вперед, потому что стартует новый сезон, и мы собираемся выиграть ряд трофеев. Мы должны учиться в каждом матче — не только в этом. Конечно, мы хотели победить, и хотя этого не случилось, мы должны продолжать идти вперед".



"У нас новый тренер с новой философией, новым стилем игры, поэтому я должен упорно тренироваться каждый день", — цитирует Виллиана Daily Mail.