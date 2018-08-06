Рэшфорд сменил номер в "Юнайтед" на 10-й

В преддверии нового сезона нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд сменил игровой номер и теперь будет выступать под "десяткой".

Напомним, ранее Рэшфорд выступал за "красных дьяволов" под 19-м номером, однако в преддверии нового сезона Маркус принял решение взять 10-й, остававшийся вакантным после отъезда с "Олд Траффорд" Златана Ибрагимовича.



Именно под "десяткой" 20-летний англичанин провел товарищеский матч против "Баварии" в воскресенье, после чего "Юнайтед" официально подтвердил, что 10-й номер будет закреплен за Рэшфордом на сезон 2018/19.



Добавим, что до Ибрагимовича 10-й номер на протяжении декады принадлежал Уэйну Руни. А еще раньше "десяткой" владели такие известные игроки, как Рууд Ван Нистелрой, Тедди Шерингем, Марк Хьюз и Дэвид Бекхэм.