Рэшфорд сменил номер в "Юнайтед" на 10-й
В преддверии нового сезона нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд сменил игровой номер и теперь будет выступать под "десяткой".
Напомним, ранее Рэшфорд выступал за "красных дьяволов" под 19-м номером, однако в преддверии нового сезона Маркус принял решение взять 10-й, остававшийся вакантным после отъезда с "Олд Траффорд" Златана Ибрагимовича.
Именно под "десяткой" 20-летний англичанин провел товарищеский матч против "Баварии" в воскресенье, после чего "Юнайтед" официально подтвердил, что 10-й номер будет закреплен за Рэшфордом на сезон 2018/19.
Добавим, что до Ибрагимовича 10-й номер на протяжении декады принадлежал Уэйну Руни. А еще раньше "десяткой" владели такие известные игроки, как Рууд Ван Нистелрой, Тедди Шерингем, Марк Хьюз и Дэвид Бекхэм.
06.08.2018 06:00
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Наконец то нашли причину унылой игры, нужно было просто все расставить по местам и дать нужные номера))). "Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!" ©)))
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считаете это трансфером , му соры
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