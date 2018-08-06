Рэшфорд сменил номер в "Юнайтед" на 10-й

Маркус Рэшфорд В преддверии нового сезона нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд сменил игровой номер и теперь будет выступать под "десяткой".

Напомним, ранее Рэшфорд выступал за "красных дьяволов" под 19-м номером, однако в преддверии нового сезона Маркус принял решение взять 10-й, остававшийся вакантным после отъезда с "Олд Траффорд" Златана Ибрагимовича.

Именно под "десяткой" 20-летний англичанин провел товарищеский матч против "Баварии" в воскресенье, после чего "Юнайтед" официально подтвердил, что 10-й номер будет закреплен за Рэшфордом на сезон 2018/19.

Добавим, что до Ибрагимовича 10-й номер на протяжении декады принадлежал Уэйну Руни. А еще раньше "десяткой" владели такие известные игроки, как Рууд Ван Нистелрой, Тедди Шерингем, Марк Хьюз и Дэвид Бекхэм.



Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2018 06:00

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  1. radik86radik 06.08.2018 07:21 # radik86radik
    Наконец то нашли причину унылой игры, нужно было просто все расставить по местам и дать нужные номера))). "Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
    Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
    Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
    Я, прима, сяду против вторы;
    Тогда пойдет уж музыка не та:
    У нас запляшут лес и горы!" ©)))

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  2. chr1s8rown 06.08.2018 06:47 # chr1s8rown
    считаете это трансфером , му соры

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