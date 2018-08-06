Светская хроника за понедельник
"Челси" получит 35 миллионов фунтов за Тибо Куртуа. "Эвертон" согласовал покупку Йерри Мины. Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии в случае увольнения из "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Челси" может отпустить голкипера Тибо Куртуа в "Реал" за 35 миллионов фунтов. (The Times)
"Челси" лидирует в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху, интерес к которому потерял "Тоттенхэм". "Орлы" оценивают свою звезду в 75 млн. фунтов. (Daily Mirror)
"Челси" предложит 35 млн. фунтов за полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси. (Daily Express)
Дортмундская "Боруссия" отказалась от продажи этим летом вингера Кристиана Пулишича, которым интересовались "Челси" и "Бавария". (Daily Mail)
"Манчестер Юнайтед" предложит нападающего Антони Мартиаля "Челси" в обмен на вингера Виллиана. (Daily Mirror)
Мино Райола, агент полузащитника "Юнайтед" Поля Погба, готов перевезти своего клиента в "Барселону" за 100 млн. фунтов. (The Sun)
"Юнайтед" установил контакт с "Баварией" насчет защитника Джерома Боатенга, оцениваемого в 44.5 млн. фунтов. (Bild)
"Юнайтед" не будет покупать защитника "Барселоны" Йерри Мину, не сумев договориться с агентом колумбийца. (The Sun)
Защитник "Юнайтед" Аксель Туанзебе близок к возвращению в "Астон Виллу" на правах аренды. (The Sun)
Нападающий Лукас Перес не собирается уходить из "Арсенала" этим летом. (The Independent)
Полузащитник Мусса Дембеле отклонил предложение "Интера", но все еще надеется покинуть "Тоттенхэм" до закрытия трансферного окна. (The Sun)
"Эвертон" согласовал переход защитника "Барселоны" Йерри Мины за 28.5 млн. фунтов. (Sport)
"Эвертон" сообщил "Юнайтед" о своей готовности купить Криса Смоллинга или Виктора Линделефа, если договориться по Маркосу Рохо не удастся. (Teamtalk)
"Вулверхэмптон" заплатит "Мидлсбро" за вингера Адаму Траоре 22 млн. фунтов, но частями, а не сразу 18 млн. фунтов, что прописаны в контракте игрока в качестве отступных. (The Sun)
"Вулверхэмптон" предложил 16 млн. фунтов за защитника "Бешикташа" Домагоя Виду. (Sabah)
"Вест Хэм" отказался от своих претензий на вингера "Порту" Ясина Браими, не сумев договориться с алжирцем об условиях личного контракта. (Sky Sports)
"Вест Хэм" предложил 10 млн. фунтов за защитника "Гавра" Гарольда Мукуди. (Daily Mail)
"Ювентус" хочет 18 млн. фунтов за полузащитника Стефана Стураро, который интересен "Вест Хэму", "Ньюкаслу" и "Лестеру". (Calciomercato)
"Фулхэм" надеется арендовать защитника "Реала" Тео Эрнандеса. (Daily Mirror)
"Кристал Пэлас" обсуждает покупку израильского нападающего "РБ Зальцбурга" Мунаса Даббура. (Daily Mail)
Другое
Жозе Моуриньо может получить предложение возглавить сборную Португалии в случае увольнения из "Юнайтед". (Daily Mail)
В скором времени "Ливерпуль" подтвердит окончательное расставание с ассистентом Желько Бувачем. (Daily Star)
"Тоттенхэм" может подойти к старту сезона сразу без девяти игроков. (The Sun)
"Уотфорду" пришлось оплатить расходы любительского"Велвин Гарден Сити" после отмененного товарищеского матча. (Sky Sports)
В случае выхода в групповой этап Лиги Европы "Бернли" попросит провести первый матч на выезде, потому что клубу потребуется время, чтобы заменить часть деревянных сидений на своем стадионе на пластиковые, как того требуют правила УЕФА. (Daily Mail)
У "Вест Бромвича" появился новый маскот — в виде бойлера. (Evening Standard)
06.08.2018 05:55
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Последние комментарии:
Я в свою очередь хуй когда матч челси посмотрю - блевотные позывы себе дороже.
Источник: http://fapl.ru/posts/64339/?c=1
когда ты решил блеснуть умом, но болеешь за лювапюль
(ответить)
гастер окончательно ебанулся переодевшись в фана ЛФК
(ответить)
По следам вчерашнего матча... Ну челси и говно ебаное это просто пиздец. Вы еще на Ливерпуль что-то пиздите, твари недобитые? Когда говорят "помойка" это идеальное описание нынешнего челси. Тупо набор переоценного сброда. То ли Ромашка так деньги отмывает хз... Теперь ясно почему Хазар хочет съебаться от этого дерьма, как и Куртуа.. Совершенно беззубый бесхребетный уебищный клуб... это как так можно скатиться было?... Это уровень даже не лиги европы, это уровень ебаной РФПЛ... Надеюсь вас будут ебать в хвост и гриву все кому не лень и вы вылетите с премьер лиги... Наслаждайтесь своей убогой командой и обоссанным зрелищем - вы это заслужили. Я в свою очередь хуй когда матч челси посмотрю - блевотные позывы себе дороже. Еще раз повторяю ГОВНО ЕБАНОЕ, ПОМОЙКА, ДЕРЬМО!!!
(ответить)
В скором времени "Ливерпуль" подтвердит окончательное расставание с ассистентом Желько Бувачем. (Daily Star)
наконец-то Клопп начнёт побеждать в финалах =)
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просто Моуриньо
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Дебют Сосарри закончился так, как я и предсказывал, паства моя. А именно: пенсам провели шершавым мухомором по губам; Жоржиньо слабейший опорник, какого я встречал в АПЛ. Скриньте.
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"Одной из установок на матч был постоянный прессинг Жоржиньо, это сработало" — цитирует Гвардиолу The Independent.
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Мавр аут
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