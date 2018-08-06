Моуриньо переложил вину за отсутствие трансферов на Вудворда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо переложил вину за низкую активность клуба на трансферном рынке на исполнительного директора Эда Вудворда.

Этим летом "красные дьяволы" совершили лишь одно значимое приобретение, потратившись на полузащитника Фреда. Также приглашенные Ли Грант и Диогу Далот едва ли могут рассматриваться в качестве основных игроков.



По словам Моуриньо, он давно определился со своими предпочтениями на трансферном рынке и поставил об этом в известность руководство клуба. Жозе все еще ждет конкретных действий от Вудворда.



"Мой исполнительный директор давно знает, чего я хочу. Он знает, чего я хочу, а я знаю, что он старается изо всех сил ради меня. У меня все еще есть несколько дней, чтобы подождать, произойдет ли что-нибудь".



"Другие клубы, с которыми мы соперничаем, действительно сильны и обладают великолепным подбором игроков. Клубы вроде "Челси", "Тоттенхэма" или "Манчестер Сити" — или "Ливерпуля", который крупно инвестирует, покупая всех и вся".



"Если мы не сделаем нашу команду лучше, сезон будет сложным для нас", — сообщил Моуриньо MUTV перед товарищеским матчем против "Баварии", завершившимся минимальным поражением "Юнайтед".