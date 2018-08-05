Сарри: "У нас много работы"

После поражения в матче за Суперкубок Англии от "Манчестер Сити" наставник "Челси" Маурицио Сарри признал, что у него много работы.

Свой первый по-настоящему большой матч при Сарри "синие" провели весьма невыразительно, почти ничего не показав в атаке. "Сити" полностью контролировал игру и одержал победу со счетом 2:0, хотя легко мог забить больше.



В данный момент Маурицио даже не берется предсказывать, когда "Челси" начнет демонстрировать тот футбол, на который он рассчитывает.



"В данный момент между нами и "Сити" есть небольшая разница — а, возможно, не такая уж и небольшая".



"В первом тайме мы были не так плохи. Во втором тайме, думаю, обнаружилась большая разница в физической готовности. Нам нужно работать. Пока что предсезонный период складывается для нас безумно, поэтому мы должны работать".



"Я не знаю, когда мы начнем играть, как я того хочу. Я пришел только три недели назад и еще даже не видел шести игроков, поэтому мне очень сложно. Это зависит от меня, но зависит и от игроков. Я не знаю".



"Иногда работа требует очень много времени, иногда — нет. В Неаполе мы испытывали проблемы в первых трех-четырех матчах, и это при том, что наша предсезонная подготовка стартовала в начале июля".



"Некоторые идеи уже проявились, но не слишком много. У нас есть идеи насчет прессинга, и иногда мы прессингуем правильно, но иногда — нет. У нас есть идеи насчет того, как контролировать игру, но сегодня мы не контролировали игру".



"Думаю, впереди длинный путь, у нас много работы. Это очень непросто. На следующей неделе нас ждет матч с "Лионом", хотя я бы предпочел посвятить все время тренировкам", — цитирует Сарри Sky Sports.