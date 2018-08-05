Гвардиола все еще надеется купить полузащитника

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его клуб остается на трансферном рынке в поисках полузащитника.

Ранее этим летом "горожане" были на пороге приобретения Жоржиньо, но тот в последний момент изменил свое решение и отправился "Челси".

После победы 2:0 над "синими" в матче за Суперкубок Англии Гвардиола рассказал, что все еще надеется найти альтернативу Жоржиньо в ближайшие дни.

"Я бы хотел подписать еще одного игрока. Еще одного, потому что у нас нет специфичного игрока на подмену Фернандиньо. Если никто не придет, я буду вынужден искать выход из ситуации. Может быть, Джон Стоунс сможет играть там. Но если мы не совершим покупку в эту зону, никакой другой не будет", — цитирует Гвардиолу The Independent.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2018 22:05

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  1. silva77 05.08.2018 22:31 # silva77
    Полный Интервью Жорвинью Sky Sports

    Журналист: Добро пожаловать в Челси, Что можете сказать про сегодняшний матч?
    Жоржинью: Мы смотрелись не плохо, но соперник был лучше.. вот и все...
    Журналист: В Сми ходили много слухов что вы подписали контракт с Сити?!
    Жорвинью: Да это правда, мы с Сити договорились сперва устно в конце сезоне, когда я еще играл в Наполи, потом уже я подписал на 5 контракт.
    Но клубы не смогли договорится, дело было в деньгах, челси предлогали больше.. и все..
    Журналист: Говорят что у вас и вашим агентом были конфликт с Наполи!?
    Жоржинью: Да они (Наполи) приняли предложение Сити, а потом когда Челси предложили больше на несколько милион то они поставили крест на мой переход Сити. Вот это они (Наполи) делали не правильно.
    Журналист: Вы жалеете что не перешли Сити?
    Жоржинью: Не знаю, не могу сказать это к уважением Челси не могу сказать..
    Но об этом говорит рано еще.. это мой сегодня первый матч (официальный)
    Но я признаюсь хотел попробовать другим наставником (Пеп), другой футбол другая философия, хотел что то другой.
    Журналист: Спасибо Жоржинью за интервью

    Источник: http://fapl.ru/posts/64331/?c=1#c6692365

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  2. jesus33 05.08.2018 22:08 # jesus33
    Вератти,либо Каземиро, либо Модрича думаю купим.

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