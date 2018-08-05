Гвардиола все еще надеется купить полузащитника

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его клуб остается на трансферном рынке в поисках полузащитника.

Ранее этим летом "горожане" были на пороге приобретения Жоржиньо, но тот в последний момент изменил свое решение и отправился "Челси".



После победы 2:0 над "синими" в матче за Суперкубок Англии Гвардиола рассказал, что все еще надеется найти альтернативу Жоржиньо в ближайшие дни.



"Я бы хотел подписать еще одного игрока. Еще одного, потому что у нас нет специфичного игрока на подмену Фернандиньо. Если никто не придет, я буду вынужден искать выход из ситуации. Может быть, Джон Стоунс сможет играть там. Но если мы не совершим покупку в эту зону, никакой другой не будет", — цитирует Гвардиолу The Independent.