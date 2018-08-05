"Лестер" купил Рашида Геззаля у "Монако"

"Лестер", наконец, определился с заменой для Рияда Махреза, оформив переход вингера "Монако" Рашида Геззаля.

Напомним, ранее этим летом "лисы" выручили 60 миллионов с продажи Махреза в "Манчестер Сити", куда Рияд отчаянно рвался с января.



Как ни странно, Махреза на "Кинг Пауэр" заменит его партнер по сборной Алжира Геззаль, обошедшийся "лисам" примерно в 10 млн. фунтов.



Рашид заключил с "Лестером" контракт на четыре года и стал уже пятым новичком команды Клода Пюэля в это межсезонье после Данни Уорда, Джонни Эванса, Рикарду Перейры и Джеймса Мэддисона.



26-летний Геззаль является воспитанником "Лиона", а в "Монако" перебрался только год назад. В прошлом сезоне Радиш принял участие в 33 матчах, включая четыре в Лиге Чемпионов, и забил два гола.



"Я в восторге и очень счастлив оказаться здесь. Я знаю тренера по "Лиону", и я хотел перейти сюда. Это хороший клуб, а также амбициозный. У "Лестера" много отличных игроков, и я надеюсь, мы проведем отличный сезон", — сообщил Геззаль.