"Лестер" купил Рашида Геззаля у "Монако"

Рашид Геззаль "Лестер", наконец, определился с заменой для Рияда Махреза, оформив переход вингера "Монако" Рашида Геззаля.

Напомним, ранее этим летом "лисы" выручили 60 миллионов с продажи Махреза в "Манчестер Сити", куда Рияд отчаянно рвался с января.

Как ни странно, Махреза на "Кинг Пауэр" заменит его партнер по сборной Алжира Геззаль, обошедшийся "лисам" примерно в 10 млн. фунтов.

Рашид заключил с "Лестером" контракт на четыре года и стал уже пятым новичком команды Клода Пюэля в это межсезонье после Данни Уорда, Джонни Эванса, Рикарду Перейры и Джеймса Мэддисона.

26-летний Геззаль является воспитанником "Лиона", а в "Монако" перебрался только год назад. В прошлом сезоне Радиш принял участие в 33 матчах, включая четыре в Лиге Чемпионов, и забил два гола.

"Я в восторге и очень счастлив оказаться здесь. Я знаю тренера по "Лиону", и я хотел перейти сюда. Это хороший клуб, а также амбициозный. У "Лестера" много отличных игроков, и я надеюсь, мы проведем отличный сезон", — сообщил Геззаль.



Метки Геззаль, Лестер, Монако, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2018 21:50

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