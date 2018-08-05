Сарри хочет, чтобы Куртуа лично сказал ему о желании уйти

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заверил, что отпустит голкипера Тибо Куртуа, если тот лично скажет ему о своем желании уйти.

Перед матчем за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити" агент Куртуа заявил, что его клиент хочет перейти в мадридский "Реал", посоветовав "Челси" проявить благоразумие и отпустить бельгийца до закрытия трансферного окна.



Маурицио хочет как можно скорее разобраться в ситуации, потому назначил очную ставку с вратарем на понедельник. Если Тибо в личной беседе выразит желание уйти, Сарри не будет этому препятствовать.



"Я не буду комментировать слова агента, мне совершенно не интересно, что он сказал. Если Куртуа завтра скажет мне то же самое, тогда мы обсудим этот вопрос с клубом. Я хочу работать только с мотивированными игроками", - цитирует Сарри The Independent.