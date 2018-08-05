Рэмси не требовал от "Арсенала" 300 тысяч фунтов в неделю

Аарон Рэмси Представители полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси опровергли слухи о том, что их клиент запросил зарплату в 300 тысяч фунтов в неделю по новому контракту с "канонирами".

Как известно, действующий контракт Рэмси истекает уже следующим летом. На днях Аарон рассказал, что пока не близок к новой сделке, но диалог с клубом продолжает.

В последнее время пресса активно спекулирует насчет будущего Рэмси, отправляя 27-летнего валлийца в "Челси". Также сообщалось, что Аарон выразил готовность остаться на "Эмирейтс", но со значительным увеличением зарплаты.

Однако агентство Avid Sports & Entertainment Group, представляющее интересы Рэмси, оперативно прокомментировало появившиеся слухи о желании Аарона получать 300 тыс. фунтов каждые семь дней.

"Есть ли в этом хоть какая-нибудь правда? Ничуть!" — гласит ответ агентства в твиттере.



Метки Арсенал, контракты, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 988

Загрузка...

Поиск: