Рэмси не требовал от "Арсенала" 300 тысяч фунтов в неделю

Представители полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси опровергли слухи о том, что их клиент запросил зарплату в 300 тысяч фунтов в неделю по новому контракту с "канонирами".

Как известно, действующий контракт Рэмси истекает уже следующим летом. На днях Аарон рассказал, что пока не близок к новой сделке, но диалог с клубом продолжает.



В последнее время пресса активно спекулирует насчет будущего Рэмси, отправляя 27-летнего валлийца в "Челси". Также сообщалось, что Аарон выразил готовность остаться на "Эмирейтс", но со значительным увеличением зарплаты.



Однако агентство Avid Sports & Entertainment Group, представляющее интересы Рэмси, оперативно прокомментировало появившиеся слухи о желании Аарона получать 300 тыс. фунтов каждые семь дней.



"Есть ли в этом хоть какая-нибудь правда? Ничуть!" — гласит ответ агентства в твиттере.