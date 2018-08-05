"Юнайтед" сделает предложение по Магуайру

До закрытия трансферного окна "Манчестер Юнайтед" все-таки предпримет попытку приобрести защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра.

Все лето главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сетовал на недостаточное усиление. За считанные дни до старта сезона боссы "Юнайтед", наконец, решились выделить деньги на покупку нового защитника.



Как сообщает Sky Sports, до закрытия трансферного окна в четверг "Юнайтед" выдвинет предложение по 25-летнему Магуайру, которого Моуриньо сделал приоритетной целью по укреплению центра защиты.



Потенциальная сделка осложняется требованиями "Лестера". Клуб с "Кинг Пауэр" не хочет терять ведущего игрока и рассмотрит вариант с продажей Харри только в том случае, если "Юнайтед" согласится обновить мировой трансферный рекорд за защитника.



Таким образом, клубу с "Олд Траффорд" придется заплатить за Магуайра свыше 75 миллионов фунтов. Именно в эту сумму обошелся "Ливерпулю" бывший капитан "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк в январе.



Отметим, что в качестве альтернативы Магуайру "дьяволы" рассматривают Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" и Йерри Мину из "Барселоны".