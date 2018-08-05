Дубль Агуэро принес "Сити" Суперкубок Англии
Оформив дубль, Серхио Агуэро достиг отметки в 201 гол за "Манчестер Сити" и помог своему клубу обыграть "Челси" в матче за Суперкубок Англии — 0:2.
Главный тренер "синих" Маурицио Сарри включил в состав своей новой команды 17-летнего Каллума Хадсон-Одои. Также с первых минут появились Давид Луис, Росс Баркли и Альваро Мората.
Хосеп Гвардиола ответил своим юниором, доверив место в старте "горожан" Филу Фодену. Дебютировал за свой новый клуб Рияд Махрез.
В начальной стадии матча "Челси" ничего не показывал в атаке, тогда как "Сити" совершил несколько подходов к воротам, а на 13-й минуте и вовсе открыл счет. Фоден протащил мяч вперед, отдал на подступы к штрафной Серхио Агуэро, а тот пробил под ногой у Антонио Рюдигера — 0:1.
Подопечные Сарри довольно неплохо контролировали мяч, но в чужую штрафную совершенно не проникали. "Горожане" чувствовали себя уверенно, выжидая шанса, чтобы ответить молниеносной атакой.
Первый опасный момент "синие" создали только на 34-й минуте, когда Хадсон-Одои неожиданно получил свободное пространство, продвинулся вперед и хлестко пробил с дистанции. Голкипер Клаудио Браво неудачно отразил мяч, но со второй попытки исправился.
Уже в компенсированное время Браво допустил еще одну оплошность, позволив мячу перелететь через себя, но и на сей раз атакующие игроки "Челси" оказались не готовы этим воспользоваться.
"Челси" достаточно бодро начал второй тайм, но на 50-й минуте провалился в обороне. Фоден пасом с правого фланга вывел Агуэро один на один с Вилли Кабальеро. Серхио уже обошел своего партнера по сборной Аргентины, но пробил со внешней стороны сетки.
Впрочем, спустя восемь минут Агуэро смог исправиться. "Горожане" разыграли быструю комбинацию после перехвата, доставили мяч вперед до Бернарду Силвы, а тот сделал передачу за спину Луису на открывание Серхио. На сей раз аргентинец не стал мудрить, а сразу пробил в ближний угол ворот — 0:2.
После второго пропущенного гола "синие" совсем пали духом, тогда как "Сити" создал еще несколько неплохих моментов и по справедливости должен был делать счет разгромным. В концовке игра была совершенно расслабленной.
Маурицио Сарри получил свой первый урок в Англии и примерно понял, с чем ему придется неоднократно иметь дело на протяжении сезона. "Сити" предстал более классной и более сыгранной командой, пополнив свою коллекцию трофеев при Гвардиоле.
"Челси" — "Манчестер Сити"— 0:2 (0:1)
Голы: Агуэро 13, 58.
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Фабрегас (Дринкуотер 60), Баркли, Педро (Мосес 79), Хадсон-Одои (Виллиан 59), Мората (Абрахэм 69).
"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Стоунс, Лапорт (Отаменди 87), Менди, Фернандиньо, Фоден (Диас 76), Силва, Махрез (Жезус 68), Сане (Гюндоган 45), Агуэро.
05.08.2018 19:00
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Последние комментарии:
Полный Интервью Жорвинью Sky Sports
Журналист: Добро пожаловать в Челси, Что можете сказать про сегодняшний матч?
Жоржинью: Мы смотрелись не плохо, но соперник был лучше.. вот и все...
Журналист: В Сми ходили много слухов что вы подписали контракт с Сити?!
Жорвинью: Да это правда, мы с Сити договорились сперва устно в конце сезоне, когда я еще играл в Наполи, потом уже я подписал на 5 контракт.
Но клубы не смогли договорится, дело было в деньгах, челси предлогали больше.. и все..
Журналист: Говорят что у вас и вашим агентом были конфликт с Наполи!?
Жоржинью: Да они (Наполи) приняли предложение Сити, а потом когда Челси предложили больше на несколько милион то они поставили крест на мой переход Сити. Вот это они (Наполи) делали не правильно.
Журналист: Вы жалеете что не перешли Сити?
Жоржинью: Не знаю, не могу сказать это к уважением Челси не могу сказать..
Но об этом говорит рано еще.. это мой сегодня первый матч (официальный)
Но я признаюсь хотел попробовать другим наставником (Пеп), другой футбол другая философия, хотел что то другой.
Журналист: Спасибо Жоржинью за интервью
(ответить)
Запомните, твари:
"Челси на ПМЖ в моей душе"
(ответить)
А так у челси состав пздц донный, азар и канте, хоть как то держут марку типо топ клуба, без них это какое то безхребетное существо...а ведь были времена когда у них на банки сидели игроки типо роббена и шевы, щас одни жопакосты
(ответить)
допиздeлись,пидopасы
(ответить)
где там опущенный питух BEZVIZ ? боярку хлещет с горя небось
(ответить)
Пенсов словно мочой сдуло. Хотя так и есть))
(ответить)
Сорри (с) Сарри
(ответить)
великий манчестер сити как всегда на высоте. смогут ли в этом сезене больше 100 очков набрать как думаете?
(ответить)
Плачь плачь
Танцуй танцуй
Беи от меня
Я твои слёёёёзы
(ответить)
числи лохи как всегда.
(ответить)
Отвратительная игра Челсей, хуже только игра Давида Луиза. Его личная драмеди с клубом тоже уже надоела.
Но работу Сарри судить рано.
Сити был на три головы выше и заслужено победил.
(ответить)
Скрестим же струи в этот прекрасный вечер, друзья.
05.08.2018 16:06 # удалить
mr-s1n1st3r
После матча прошу никуда не расходиться, будем дружно ссать на пенсов.
Источник: http://fapl.ru/posts/64322/?c=1#c6692009
(ответить)
Мой юбилейный 9999 коммент посвящаю красивой игре Арсенала в новом сезоне!
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра, но не результат, становится лучше. Эймери четко ведет команду. Главное, теперь расслабиться.
Как я и говорил, Арсенал абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 3 апз, хочешь - в 4, желание есть - играй с тремя нападающими. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У Арсенала абсолютно худший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуасы и Кариусы ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал Арсеналу чемпик и в том году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Арсенал недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапеля, отморы да сучки всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиеся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас.
P s. наших сучек по красоте обоссали сучки лгбтшников
(ответить)
Отлично! И победа МС зашла и ТМ 2.5. Хорошее начало сезона. Здорово и то, что Эмери был ан игре. Надо придумать, как этот английский "Наполи" остановить на следующей неделе :)
(ответить)
будем всей фаплей за бёрнли топить в ЛЕ, а победит команда Унаи
(ответить)
А вообще такая xуета матч, понимаю теперь почему который год футбол смотрю либо одним глазом либо только обзоры
(ответить)
Пенсы, чо с ебалом?
Ахахахаааааа
Поздравляю всех фанатов Сити (всех двух) с этой прекрасной победой.
(ответить)
Рома очнись, клуб в жопе! :(
Шити по делу выиграл, с утра занес на П2
Хаддерсфилд может легко остановить такой Челси в первом туре
(ответить)
Отличный матч! Сити просто возили нас мордой об газон. Лучший футбол от великолепного Сити. Никакая параша, вроде бесполезного футбола Лфк, не сравнится с футболом Сити.
Жоржинье пока теряется, да и "физика" проседает. Но шанс есть.
Победа Сити закономерна, ибо вышел состав Основы, а у Пенсов почти все - либо скамейчники, либо новичок, либо посетитель лазарета. Но даже этот состав в 1 тайме держался достойно, несмотря на пропущенный.
ps помойку надо усиливать, иначе дальше будет только хуже
(ответить)
Пенсы уже хуй в своём рту считают за трофей. Вот так и опускаются чемпики, вначале кубок Англии, уровня Уигана считают за трофей, потом Комьюнити Шит, дальше какой-нибудь кубок Ауди будет.
Это будто успешный бизнесмен, который мог позволить себе топ-модели, прогорел, спился и теперь с собутыльницами беззубыми перепихивается и считает это за очередную медаль на своей груди.
05.08.2018 11:45 #
thegodfather
Надо брать очередной трофей.
Источник: http://fapl.ru/posts/64322/?c=1
(ответить)
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