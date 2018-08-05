Дубль Агуэро принес "Сити" Суперкубок Англии

Оформив дубль, Серхио Агуэро достиг отметки в 201 гол за "Манчестер Сити" и помог своему клубу обыграть "Челси" в матче за Суперкубок Англии — 0:2.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри включил в состав своей новой команды 17-летнего Каллума Хадсон-Одои. Также с первых минут появились Давид Луис, Росс Баркли и Альваро Мората.



Хосеп Гвардиола ответил своим юниором, доверив место в старте "горожан" Филу Фодену. Дебютировал за свой новый клуб Рияд Махрез.



В начальной стадии матча "Челси" ничего не показывал в атаке, тогда как "Сити" совершил несколько подходов к воротам, а на 13-й минуте и вовсе открыл счет. Фоден протащил мяч вперед, отдал на подступы к штрафной Серхио Агуэро, а тот пробил под ногой у Антонио Рюдигера — 0:1.



Подопечные Сарри довольно неплохо контролировали мяч, но в чужую штрафную совершенно не проникали. "Горожане" чувствовали себя уверенно, выжидая шанса, чтобы ответить молниеносной атакой.



Первый опасный момент "синие" создали только на 34-й минуте, когда Хадсон-Одои неожиданно получил свободное пространство, продвинулся вперед и хлестко пробил с дистанции. Голкипер Клаудио Браво неудачно отразил мяч, но со второй попытки исправился.



Уже в компенсированное время Браво допустил еще одну оплошность, позволив мячу перелететь через себя, но и на сей раз атакующие игроки "Челси" оказались не готовы этим воспользоваться.



"Челси" достаточно бодро начал второй тайм, но на 50-й минуте провалился в обороне. Фоден пасом с правого фланга вывел Агуэро один на один с Вилли Кабальеро. Серхио уже обошел своего партнера по сборной Аргентины, но пробил со внешней стороны сетки.



Впрочем, спустя восемь минут Агуэро смог исправиться. "Горожане" разыграли быструю комбинацию после перехвата, доставили мяч вперед до Бернарду Силвы, а тот сделал передачу за спину Луису на открывание Серхио. На сей раз аргентинец не стал мудрить, а сразу пробил в ближний угол ворот — 0:2.



После второго пропущенного гола "синие" совсем пали духом, тогда как "Сити" создал еще несколько неплохих моментов и по справедливости должен был делать счет разгромным. В концовке игра была совершенно расслабленной.



Маурицио Сарри получил свой первый урок в Англии и примерно понял, с чем ему придется неоднократно иметь дело на протяжении сезона. "Сити" предстал более классной и более сыгранной командой, пополнив свою коллекцию трофеев при Гвардиоле.



"Челси" — "Манчестер Сити"— 0:2 (0:1)



Голы: Агуэро 13, 58.



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Фабрегас (Дринкуотер 60), Баркли, Педро (Мосес 79), Хадсон-Одои (Виллиан 59), Мората (Абрахэм 69).



"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Стоунс, Лапорт (Отаменди 87), Менди, Фернандиньо, Фоден (Диас 76), Силва, Махрез (Жезус 68), Сане (Гюндоган 45), Агуэро.