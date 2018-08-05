Миллер: "Только "Ливерпуль", МЮ или "Арсенал" смогут переманить Джеррарда из "Рейнджерс"

Стивен Джеррард Бывший ассистент главного тренера "Ливерпуля" Алекс Миллер считает, что следующим шагом для Стивена Джеррарда после "Рейнджерс" может стать один из топ-клубов Премьер-Лиги.

Напомним, этим летом Джеррард начал свою тренерскую карьеру и возглавил "Рейнджерс". Миллер, который работал на "Энфилде" в те времена, когда Стивен блистал там в качестве капитана, убежден, что клуб из Глазго обзавелся прекрасным наставником.

"Рейджерс" навяжет конкуренцию "Селтику". Если у тебя все будет получаться в "Рейнджерс", разве тебе захочется куда-нибудь уйти? Только если тебя позовут "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал".

"Если у Стиви все сложится, "Рейнджерс" станет машиной. Когда он пришел, то понял, что у него слишком много одинаковых игроков. Слишком низких. Слишком добрых. Однако "Рейнджерс" нуждался в более высоких и злых футболистах. Теперь у них хороший состав, они лучше подготовлены".

"Они недостаточно хороши, чтобы сразу выиграть титул, но они лучше, чем "Абердин". Они финишируют выше всех, кроме "Селтика", а в течение пары лет смогут обойти и "Селтик", — сообщил Миллер BBC Scotland.



Метки Джеррард, Рейнджерс

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1957

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Последние комментарии:




  1. frisby 05.08.2018 19:35 # frisby
    хорошее фото для новости подобрал

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  2. hammersmith 05.08.2018 19:31 # hammersmith
    Только если тебя позовут "Манчестер Юнайтед"

    Источник: http://fapl.ru/posts/64330/

    ебать даун обнаркоманенный

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  3. gerrard08 05.08.2018 19:16 # gerrard08
    Милли, ты же не ебанутый, что за дичь?)

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  4. largo-winch 05.08.2018 19:00 # largo-winch
    юнайтед после моура и на такое согласится. вот только Стиви их пошлёт

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  5. manutd-20champ 05.08.2018 18:58 # manutd-20champ
    смешной анекдот

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  6. januzaj00 05.08.2018 18:47 # januzaj00
    Сдался он мю :DDD

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  7. kojan 05.08.2018 18:26 # kojan
    то следующим шагом для Стивена Джеррарда после "Рейнджерс" может стать один из топ-клубов Премьер-Лиги...
    Только если тебя позовут "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал".
    1) Ни при каких обстоятельствах МЮ не позовёт этого "легендарного" неудачника лузерпуля. Шибко много чести, не по сеньке шапка, мелковат
    2) Лузерпуль давно уже не топ-клуб, а третье сортное место в футбольной табели о рангах.
    3) В лучшем случае тренировачные результаты, как у кени голого короля, НИКАКИЕ!!!

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  8. suddenly 05.08.2018 18:02 # suddenly
    Кроме Ливерпуля топ клубы Англии он скорей всего не захочет тренировать. В МЮ уж так точно он не пойдёт никогда.

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  9. kos9k 05.08.2018 18:02 # kos9k
    мю))) чет орнул

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