Миллер: "Только "Ливерпуль", МЮ или "Арсенал" смогут переманить Джеррарда из "Рейнджерс"

Бывший ассистент главного тренера "Ливерпуля" Алекс Миллер считает, что следующим шагом для Стивена Джеррарда после "Рейнджерс" может стать один из топ-клубов Премьер-Лиги.

Напомним, этим летом Джеррард начал свою тренерскую карьеру и возглавил "Рейнджерс". Миллер, который работал на "Энфилде" в те времена, когда Стивен блистал там в качестве капитана, убежден, что клуб из Глазго обзавелся прекрасным наставником.



"Рейджерс" навяжет конкуренцию "Селтику". Если у тебя все будет получаться в "Рейнджерс", разве тебе захочется куда-нибудь уйти? Только если тебя позовут "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал".



"Если у Стиви все сложится, "Рейнджерс" станет машиной. Когда он пришел, то понял, что у него слишком много одинаковых игроков. Слишком низких. Слишком добрых. Однако "Рейнджерс" нуждался в более высоких и злых футболистах. Теперь у них хороший состав, они лучше подготовлены".



"Они недостаточно хороши, чтобы сразу выиграть титул, но они лучше, чем "Абердин". Они финишируют выше всех, кроме "Селтика", а в течение пары лет смогут обойти и "Селтик", — сообщил Миллер BBC Scotland.