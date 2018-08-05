Миллер: "Только "Ливерпуль", МЮ или "Арсенал" смогут переманить Джеррарда из "Рейнджерс"
Бывший ассистент главного тренера "Ливерпуля" Алекс Миллер считает, что следующим шагом для Стивена Джеррарда после "Рейнджерс" может стать один из топ-клубов Премьер-Лиги.
Напомним, этим летом Джеррард начал свою тренерскую карьеру и возглавил "Рейнджерс". Миллер, который работал на "Энфилде" в те времена, когда Стивен блистал там в качестве капитана, убежден, что клуб из Глазго обзавелся прекрасным наставником.
"Рейджерс" навяжет конкуренцию "Селтику". Если у тебя все будет получаться в "Рейнджерс", разве тебе захочется куда-нибудь уйти? Только если тебя позовут "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал".
"Если у Стиви все сложится, "Рейнджерс" станет машиной. Когда он пришел, то понял, что у него слишком много одинаковых игроков. Слишком низких. Слишком добрых. Однако "Рейнджерс" нуждался в более высоких и злых футболистах. Теперь у них хороший состав, они лучше подготовлены".
"Они недостаточно хороши, чтобы сразу выиграть титул, но они лучше, чем "Абердин". Они финишируют выше всех, кроме "Селтика", а в течение пары лет смогут обойти и "Селтик", — сообщил Миллер BBC Scotland.
05.08.2018 18:00
Просмотров: 1957
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Последние комментарии:
хорошее фото для новости подобрал
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Только если тебя позовут "Манчестер Юнайтед"
Источник: http://fapl.ru/posts/64330/
ебать даун обнаркоманенный
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Милли, ты же не ебанутый, что за дичь?)
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юнайтед после моура и на такое согласится. вот только Стиви их пошлёт
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смешной анекдот
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Сдался он мю :DDD
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то следующим шагом для Стивена Джеррарда после "Рейнджерс" может стать один из топ-клубов Премьер-Лиги...
Только если тебя позовут "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал".
1) Ни при каких обстоятельствах МЮ не позовёт этого "легендарного" неудачника лузерпуля. Шибко много чести, не по сеньке шапка, мелковат
2) Лузерпуль давно уже не топ-клуб, а третье сортное место в футбольной табели о рангах.
3) В лучшем случае тренировачные результаты, как у кени голого короля, НИКАКИЕ!!!
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Кроме Ливерпуля топ клубы Англии он скорей всего не захочет тренировать. В МЮ уж так точно он не пойдёт никогда.
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мю))) чет орнул
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