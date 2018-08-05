Берахино будет выступать за сборную Бурунди

Бывший нападающий молодежной сборной Англии Сэйдо Берахино получил разрешение от ФИФА выступать за национальную команду Бурунди.

Некогда Берахино считался одним из талантливейших английских игроков своего поколения, однако сделать шаг от молодежной сборной к главной так и не смог.



Прогресс Сэйдо был нарушен затяжным спадом формы, травмами и многомесячной дисквалификацией за допинг, отбытой в условиях секретности.



Еще в прошлом году Берахино решил кардинально изменить свою карьеру и ушел из родного "Вест Бромвича" в "Стоук". А теперь, сообщает BBC, Сэйдо добился разрешения представлять на международном уровне Бурунди — страну своего рождения.



Дебютировать за бурундийскую команду 25-летний Берахино, сыгравший 47 матчей за английские сборные от U-16 до U-21, сможет уже в следующем месяце в рамках отбора к Кубку Африки 2019 года.



Добавим, что на днях главный тренер "Стоука" Гари Роуэтт заявил, что Берахино находится в своей лучшей форме за те полтора года, что представляет "гончаров". Очевидно, наставник отводит важную роль Сэйдо в решении задачи по возвращению в Премьер-Лигу.