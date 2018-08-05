"Бернли" купил Бена Гибсона

"Бернли" объявил о приобретении центрального защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона. Трансфер обошелся "кларетовым" в 15 миллионов фунтов.

25-летний Гибсон сделал себе имя в сезоне 2016/17. Несмотря на вылет "Мидлсбро" обратно в Чемпионшип, Бен произвел великолепное впечатление и заинтересовал сразу несколько клубов Премьер-Лиги.



Прошлым летом возвращение Гибсона в высший дивизион не состоялось, но сейчас шанс защитнику дал "Бернли". Ради Бена "кларетовые" даже повторили клубный трансферный рекорд, заплатив за игрока 15 миллионов фунтов.



Сам же Гибсон заключил с "Бернли" четырехлетний контракт и стал первым новичком в команде Шона Дайча этим летом. Уже через неделю Бен сможет дебютировать за свой новый клуб.