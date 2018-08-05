"Бернли" купил Бена Гибсона

Бен Гибсон "Бернли" объявил о приобретении центрального защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона. Трансфер обошелся "кларетовым" в 15 миллионов фунтов.

25-летний Гибсон сделал себе имя в сезоне 2016/17. Несмотря на вылет "Мидлсбро" обратно в Чемпионшип, Бен произвел великолепное впечатление и заинтересовал сразу несколько клубов Премьер-Лиги.

Прошлым летом возвращение Гибсона в высший дивизион не состоялось, но сейчас шанс защитнику дал "Бернли". Ради Бена "кларетовые" даже повторили клубный трансферный рекорд, заплатив за игрока 15 миллионов фунтов.

Сам же Гибсон заключил с "Бернли" четырехлетний контракт и стал первым новичком в команде Шона Дайча этим летом. Уже через неделю Бен сможет дебютировать за свой новый клуб.




Метки Бернли, Гибсон, Мидлсбро

Автор foxmcfc   

Дата 05.08.2018 16:00

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