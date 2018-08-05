Премьер-Лига остается приоритетом для Гвардиолы

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что отдает приоритет Премьер-Лиге даже после победы в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне "горожане" выиграли Премьер-Лигу, обновив целый ряд исторических рекордов. В Лиге Чемпионов команда смогла дойти лишь до четвертьфинала, где уступила "Ливерпулю".

Тем не менее, Гвардиола не поменял приоритеты перед началом нового сезона. Пеп хочет защитить чемпионский титул, а любой успех в Европе будет для него всего лишь дополнительным бонусом.

"Премьер-Лига остается для нас главной целью. Да, сейчас мы хотим выиграть Суперкубок Англии, но Премьер-Лига лучше всего показывает ваш истинный уровень. Его можно измерить только на дистанции сезона".

"Лига Чемпионов гораздо более непредсказуема. Одна ошибка, одно неправильное решение или один провальный тайм – и ты завершаешь турнир. "Барселона" выиграла Лигу Чемпионов только в 1992 году, но до этого проиграла три финала подряд. Это крайне сложный турнир".

"Конечно, мы попытаемся его выиграть и сделаем все возможное, но если вы спросите меня, какой турнир я считаю самым важным, то я выберу Премьер-Лигу", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 05.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 05.08.2018 15:52 # manutd-20champ
    пепу нассать на лысины всех колбасников фапла

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  2. only--liverpool 05.08.2018 15:44 # only--liverpool
    Да всем нассать на его лысую маковку.

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  3. jesus33 05.08.2018 15:43 # jesus33
    Товарищеские матчи против Ипсвича остаются приоритетом для Клопа.

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