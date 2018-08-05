Жиру исключает уход из "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру рассказал, что не помышляет о переходе в "Марсель", куда его сватает пресса.

Этим летом французский клуб рассчитывал вернуть 31-летнего Жиру обратно на родину, однако после победы на Чемпионате Мира Оливье связывает свое будущее только с "Челси". Планов по смене обстановки у нападающего нет.



"Я слышал много всего о моем будущем, но в ближайшее время я не собираюсь обратно во Францию. Прямо сейчас я принадлежу "Челси". И я отлично чувствую себя там".



"Я не думаю, что мой возраст станет проблемой, я могу совмещать выступления за клуб и сборную. Я чувствую себя достаточно молодым и даже не планирую завершать международную карьеру", - сообщил Жиру Le Dauphine.