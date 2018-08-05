Стерлинг хочет зарабатывать на уровне Де Брюйне

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подпишет с клубом новый контракт, но только если начнет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю.

Перед матчем за Суперкубок Англии с "Челси" рулевой "горожан" Пеп Гвардиола подтвердил, что клуб не потерял надежд склонить Стерлинга к новому контракту взамен тому, что истекает летом 2020 года.

Однако издание Daily Mirror сообщает, что добиться этого будет нелегко. Рахим и его лагерь потребовали значительной прибавки к зарплате.

По информации источника, Стерлинг хочет получать на "Этихад" на уровне Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро – то есть, в районе 300 тысяч фунтов в неделю. Сейчас англичанин зарабатывает в полтора раза меньше.




Метки Манчестер Сити, Стерлинг

Автор foxmcfc   

Дата 05.08.2018 13:00

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  1. largo-winch 05.08.2018 14:41 # largo-winch
    мде, самый лучший вингер в АПЛ наряду с Салахом и Мане

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  2. gandalf 05.08.2018 13:43 # gandalf
    Гре6анный тупой бегунок только мешает на поле философии Пепа. Пошел вон блять.

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  3. sausage 05.08.2018 13:40 # sausage
    Давай, Рахимка! Он мне всё больше и больше нравится. Как игрок очень вырос, в Сити на ведущих ролях (его проблемы с реализацией только говорят о том, что есть куда ещё расти). А главное - просто ссыт на всех хейтерков и недоброжелателей. Столько хейта и критики мало на кого обрушивается в таком возрасте, а ему пох, уровень не снижает (тут все тихо вспомнили Морату). Теперь ещё решил подоить шейхов. Что ж, вполне разумное тебование - игрок основы, такой же, как Де Брюйне, много значит в организации атаки, а Агуэро вообще уже на излёте, каким бы топчиком ни был.

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  4. mikkiynwa 05.08.2018 13:36 # mikkiynwa
    Это говно можно доить
    Иначе че там делать если денег больших не получать

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  5. kojan 05.08.2018 13:19 # kojan
    от его желания попахивает лузерпульским дерьмом

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  6. chr1s8rown 05.08.2018 13:12 # chr1s8rown
    ну и красавчик . а то личные сучки ЛФК позабыли что они мешки . для этого и перешли шлюхи

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  7. alexvangor 05.08.2018 13:09 # alexvangor
    пусть начнет для начала играть на их уровне

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