Стерлинг хочет зарабатывать на уровне Де Брюйне
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подпишет с клубом новый контракт, но только если начнет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю.
Перед матчем за Суперкубок Англии с "Челси" рулевой "горожан" Пеп Гвардиола подтвердил, что клуб не потерял надежд склонить Стерлинга к новому контракту взамен тому, что истекает летом 2020 года.
Однако издание Daily Mirror сообщает, что добиться этого будет нелегко. Рахим и его лагерь потребовали значительной прибавки к зарплате.
По информации источника, Стерлинг хочет получать на "Этихад" на уровне Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро – то есть, в районе 300 тысяч фунтов в неделю. Сейчас англичанин зарабатывает в полтора раза меньше.
05.08.2018 13:00
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мде, самый лучший вингер в АПЛ наряду с Салахом и Мане
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Гре6анный тупой бегунок только мешает на поле философии Пепа. Пошел вон блять.
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Давай, Рахимка! Он мне всё больше и больше нравится. Как игрок очень вырос, в Сити на ведущих ролях (его проблемы с реализацией только говорят о том, что есть куда ещё расти). А главное - просто ссыт на всех хейтерков и недоброжелателей. Столько хейта и критики мало на кого обрушивается в таком возрасте, а ему пох, уровень не снижает (тут все тихо вспомнили Морату). Теперь ещё решил подоить шейхов. Что ж, вполне разумное тебование - игрок основы, такой же, как Де Брюйне, много значит в организации атаки, а Агуэро вообще уже на излёте, каким бы топчиком ни был.
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Это говно можно доить
Иначе че там делать если денег больших не получать
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от его желания попахивает лузерпульским дерьмом
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ну и красавчик . а то личные сучки ЛФК позабыли что они мешки . для этого и перешли шлюхи
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пусть начнет для начала играть на их уровне
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