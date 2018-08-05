Стерлинг хочет зарабатывать на уровне Де Брюйне

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подпишет с клубом новый контракт, но только если начнет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю.

Перед матчем за Суперкубок Англии с "Челси" рулевой "горожан" Пеп Гвардиола подтвердил, что клуб не потерял надежд склонить Стерлинга к новому контракту взамен тому, что истекает летом 2020 года.



Однако издание Daily Mirror сообщает, что добиться этого будет нелегко. Рахим и его лагерь потребовали значительной прибавки к зарплате.



По информации источника, Стерлинг хочет получать на "Этихад" на уровне Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро – то есть, в районе 300 тысяч фунтов в неделю. Сейчас англичанин зарабатывает в полтора раза меньше.