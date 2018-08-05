Эмери хочет сократить состав "Арсенала"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что хотел бы избавиться от ряда игроков до закрытия трансферного окна.

В начале недели Эмери признал, что работа "канониров" над укреплением состава завершена. Несмотря на интерес "Арсенала" к полузащитнику "Севильи" Стивену Нзонзи, испанский специалист уже не ожидает приобретений перед началом сезона.

Более того, в остатке трансферного окна Унаи планирует избавиться от некоторых игроков, сделав состав "канониров" более компактным и управляемым.

"Я сосредоточен на первой игре и подготовке к ней, а не на том, купим мы кого-то или нет. Возможно, нам вообще стоит продать некоторых игроков. У нас сформировался очень большой состав", - цитирует Эмери Goal.




Метки Арсенал, Эмери

Автор foxmcfc   

Дата 05.08.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 05.08.2018 12:52 # kedr
    Объясните кто нибудь испанцу, что к боксинг дэй половина этого состава будет в лазарете загорать...) Это же не "нежная" Ла Лига, это АПЛ...)

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  2. gio 05.08.2018 12:41 # gio
    геноцид гунерастов хочет устроить, да он нацик

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  3. suiter 05.08.2018 12:01 # suiter
    Пусть как Танос щёлкнет пальцами, чтобы 50% глиномесов упразнить

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