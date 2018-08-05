Эмери хочет сократить состав "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что хотел бы избавиться от ряда игроков до закрытия трансферного окна.

В начале недели Эмери признал, что работа "канониров" над укреплением состава завершена. Несмотря на интерес "Арсенала" к полузащитнику "Севильи" Стивену Нзонзи, испанский специалист уже не ожидает приобретений перед началом сезона.



Более того, в остатке трансферного окна Унаи планирует избавиться от некоторых игроков, сделав состав "канониров" более компактным и управляемым.



"Я сосредоточен на первой игре и подготовке к ней, а не на том, купим мы кого-то или нет. Возможно, нам вообще стоит продать некоторых игроков. У нас сформировался очень большой состав", - цитирует Эмери Goal.