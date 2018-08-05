Гвардиола: "Туре не хватило мужества"

Гвардиола и Туре Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не знает, почему бывший полузащитник "горожан" Яя Туре не высказал ему все претензии в лицо.

После ухода из "Сити" ивуариец обрушился с гневной критикой на тренера, с назначением которого он лишился игровой практики и статуса одной лидера "горожан". Яя даже обвинил Гвардиолу в расизме и неуважительном отношении к себе.

Изначально Пеп не хотел отвечать на претензии Туре, но перед матчем за Суперкубок Англии с "Челси" все-таки не сдержался, заподозрив бывшего подопечного в трусости.

"После ухода из клуба игроки пишут автобиографии и делают громкие заявления, но почему-то им не хватает мужества сказать все в лицо. Когда они в команде, они все ведут себя очень мило, говорят, насколько гениален тренер и насколько все здорово. Я не понимаю этого, тем более что в "Сити" ко всем игрокам относятся превосходно", - сообщил Гвардиола Goal.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 05.08.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1677

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 05.08.2018 12:12 # scouser2005
    Яя шайзе...

    (ответить)

  2. hollywood-hoe 05.08.2018 11:17 # hollywood-hoe
    Команда терпил и нытиков

    (ответить)

  3. suddenly 05.08.2018 11:12 # suddenly
    В Барселоне Ибра тоже хотел с тобой поговорить лицом к лицу, но у тебя почему то не хватало мужества это сделать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: