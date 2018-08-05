Гвардиола: "Туре не хватило мужества"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не знает, почему бывший полузащитник "горожан" Яя Туре не высказал ему все претензии в лицо.

После ухода из "Сити" ивуариец обрушился с гневной критикой на тренера, с назначением которого он лишился игровой практики и статуса одной лидера "горожан". Яя даже обвинил Гвардиолу в расизме и неуважительном отношении к себе.



Изначально Пеп не хотел отвечать на претензии Туре, но перед матчем за Суперкубок Англии с "Челси" все-таки не сдержался, заподозрив бывшего подопечного в трусости.



"После ухода из клуба игроки пишут автобиографии и делают громкие заявления, но почему-то им не хватает мужества сказать все в лицо. Когда они в команде, они все ведут себя очень мило, говорят, насколько гениален тренер и насколько все здорово. Я не понимаю этого, тем более что в "Сити" ко всем игрокам относятся превосходно", - сообщил Гвардиола Goal.