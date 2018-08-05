Анонс матча за Суперкубок Англии

В воскресенье "Челси" и "Манчестер Сити" дадут старт новому английскому сезону, разыграв на "Уэмбли" Суперкубок Англии (Community Shield).

В прошлом сезоне "синие" совершенно провалили защиту титула Премьер-Лиги, финишировав в 30 очках позади "горожан", к которым и перешло чемпионское звание. Зато в своем последнем матче при Антонио Конте "Челси" слегка подсластил пилюлю для своих болельщиков, обыграв в финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед".



С тех пор "Челси" попрощался с Конте и назначил на его место Маурицио Сарри, который может стать первым тренером Премьер-Лиги со времени Дэвида Мойеса, сумевшим выиграть трофей в первом же матче.



"Во-первых, я предвкушаю игру на "Уэмбли", потому что это для меня впервые. Матч будет очень сложным для нас".



"Я хочу победить, потому что очень важно сразу же завоевать трофей. В данный момент сезона также очень важно показать хорошую игру. Мы должны прибавить", — говорил Сарри на пресс-конференции.



Для коллеги Сарри из "Сити" Хосепа Гвардиолы это будет очередная возможность пополнить свою богатую коллекцию наград. В случае успеха каталонцу лишь будет не хватать Кубка Англии из числа трофеев на внутренней английской арене.



"Челси" надеется завоевать Суперкубок Англии впервые с 2009 года, когда "синие" в серии пенальти одолели "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1. Лондонцы неизменно проигрывали в четырех последних матчах за Суперкубок Англии.



"Сити" последний раз брал Суперкубок Англии в 2012, обыграв как раз "Челси" — 3:2 на "Вилла Парк".



Это будет третья встреча "Челси" и "Сити" на "Уэмбли". Предыдущая датируется апрелем 2013, когда "горожане" одержали победу 2:1 в 1/2 финала Кубка Англии.



"Челси" проиграл оба последних матча против "Сити", но три поражения подряд от "горожан" не знает с сентября 2010.



Ранее в своей карьере Гвардиола четырежды приезжал на "Уэмбли" как тренер, одержав три победы и еще раз сыграв вничью (Лиги Чемпионов в 2011, Кубок Англии в 2017, Кубок Лиги и Премьер-Лига в 2018).



Четыре последних Суперкубка Англии доставались действующему обладателю Кубка Англии. Последним чемпионом Премьер-Лиги, бравшим этот трофей, был "Юнайтед" в 2013.



"Сити" выиграл оба последних матча на "Уэмбли" — против "Тоттенхэма" 1:3 в апреле в рамках Премьер-Лиги и против "Арсенала" 3:0 в феврале в финале Кубка Лиги.



"Челси" выиграл 20 матчей на "Уэмбли" — только "Тоттенхэм" (32), "Юнайтед" (23) и "Арсенал" (21) больше.



Только один из 17 последних голов (не считая автоголы) "Челси" на "Уэмбли" был забит англичанином (Джон Терри против "Тоттенхэма" в финале Кубка Лиги 2015 года).



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро забил пять голов в пяти последних матчах против "Челси", включая хет-трик в апреле 2016.



Ни один из игроков "Сити" не забил на "Уэмбли" больше голов, чем Агуэро (3 — как и Яя Туре).



Новичок "Сити" Рияд Махрез восстановился после травмы лодыжки, полученной в прошлый уикенд. Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг до сих пор не вернулись из отпуска, но остальные игроки уже в строю.



На этой неделе к тренировкам с "Челси" приступили полузащитник Рубен Лофтус-Чик и вингер Виллиан, но их форма вызывает вопросы. Тибо Куртуа и Эден Азар все еще отдыхают. Юный Каллум Хадсон-Одои должен сохранить место в старте после серии ярких предсезонных матчей.



Матч за Суперкубок Англии

"Челси" — "Манчестер Сити"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00 Онлайн-трансляция