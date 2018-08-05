Сарри: "Жоржиньо поможет "Челси" приблизиться к "Сити"

Жоржиньо Наставник "Челси" Маурицио Сарри считает, что покупка полузащитника Жоржиньо является одним из шагов по сокращению отставания от "Манчестер Сити".

Объявив о назначении Сарри на должность главного тренера в прошлом месяце, буквально спустя три часа "синие" подтвердили и покупку Жоржиньо у "Наполи" за 57 миллионов фунтов.

"Челси" удалось увести итальянца бразильского происхождения из под носа у "горожан", и Маурицио надеется, что Жоржиньо поможет "синим" финишировать выше, чем в прошлом сезоне, когда отставание от "Сити" было катастрофическим.

"Мы нуждались в Жоржиньо больше, чем "Сити". У Пепа (Гвардиолы) и так отличные полузащитники, центральные полузащитники. Фернандиньо — удивительный игрок".

"Жоржиньо — один из этих шагов по сокращению дистанции до "Сити". Но остальное — это упорная работа".

"Таблица прошлого сезона Премьер-Лиги подсказывает мне, что "Сити" набрал 100 очков, а "Челси" набрал 70 очков. Мы должны сократить эти 30 очков, и я знаю только один способ — работать", — цитирует Сарри The Telegraph.



Метки Жоржиньо, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 05.08.2018 10:56 # shakur
    Жоржиньо это плюс одно очко как минимум

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  2. scauzer11 05.08.2018 10:31 # scauzer11
    они что всем щолси в манчестер переезжают чтоли))

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  3. sausage 05.08.2018 10:11 # sausage
    Сити) Он вообще в курсе, что в АПЛ есть ещё клубы, которые поимели в таблице Челси?

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