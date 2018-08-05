"Арсенал" будет лишен обоих левых защитников на старте сезона

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что защитник Начо Монреаль может стать еще одной потерей его команды на старте нового сезона Премьер-Лиги.

На текущей неделе "канониры" потеряли до октября Сеада Колашинаца, который в товарищеском матче против "Челси" получил травму колена. Таким образом, левый фланг "Арсенала" оказался оголен, ведь Монреаль вернулся из отпуска со своим букетом проблем.



В отсутствие Колашинаца и Монреаля Эмери готов использовать слева в обороне 20-летнего Эйнсли Мэйтланд-Найлса, номинального полузащитника, сыгравшего все 90 минут на этой позиции против "Лацио" в субботу в Стокгольме.



"Начо вернулся без особых травм, но его слегка беспокоит колено. Он тренируется каждый день, но не в общей группе. Он работает с тренером по физической подготовке, совершает пробежки, и мы думаем, что во вторник он может приступить к занятиям с командой. Травмы — всегда нежеланная вещь, но с ними приходится мириться".



"У нас есть игроки на подмену Начо, который вернулся поздно с Чемпионата Мира и вдобавок с небольшой травмой. Ему будет сложно набрать форму к матчу против "Манчестер Сити".



"Мы пытаемся подготовить Эйнсли к игре на этой позиции. Я хочу, чтобы все мои игроки были уверены, занимая свои позиции, потому что тогда они смогут показывать свою лучшую игру. Я верю во всех своих игроков", — цитирует Эмери Sky Sports.