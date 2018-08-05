"Арсенал" будет лишен обоих левых защитников на старте сезона

Начо Монреаль Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что защитник Начо Монреаль может стать еще одной потерей его команды на старте нового сезона Премьер-Лиги.

На текущей неделе "канониры" потеряли до октября Сеада Колашинаца, который в товарищеском матче против "Челси" получил травму колена. Таким образом, левый фланг "Арсенала" оказался оголен, ведь Монреаль вернулся из отпуска со своим букетом проблем.

В отсутствие Колашинаца и Монреаля Эмери готов использовать слева в обороне 20-летнего Эйнсли Мэйтланд-Найлса, номинального полузащитника, сыгравшего все 90 минут на этой позиции против "Лацио" в субботу в Стокгольме.

"Начо вернулся без особых травм, но его слегка беспокоит колено. Он тренируется каждый день, но не в общей группе. Он работает с тренером по физической подготовке, совершает пробежки, и мы думаем, что во вторник он может приступить к занятиям с командой. Травмы — всегда нежеланная вещь, но с ними приходится мириться".

"У нас есть игроки на подмену Начо, который вернулся поздно с Чемпионата Мира и вдобавок с небольшой травмой. Ему будет сложно набрать форму к матчу против "Манчестер Сити".

"Мы пытаемся подготовить Эйнсли к игре на этой позиции. Я хочу, чтобы все мои игроки были уверены, занимая свои позиции, потому что тогда они смогут показывать свою лучшую игру. Я верю во всех своих игроков", — цитирует Эмери Sky Sports.



Метки Арсенал, Монреаль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2018 09:00

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