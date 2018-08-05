Гвардиола хочет, чтобы Стерлинг заключил новый контракт

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что каждый в клубе жаждет, чтобы вингер Рахим Стерлинг заключил новый контракт.

Прошлым летом ходили слухи, что "горожане" могут выменять Стерлинга на Алексиса Санчеса, тогда паковавшего чемоданы из "Арсенала". Однако Гвардиола исключил подобную рокировку, и впоследствии Рахим оправдал доверие своего тренера, выдав самый успешный сезон в карьере — 18 голов в Премьер-Лиге и чемпионский титул.



Однако сейчас у 23-летнего англичанина остается всего два года от действующего контракта. Естественно, что клуб хочет связать будущее важного игрока более долгосрочным соглашением, но пока переговоры не увенчались успехом.



Тем не менее, Гвардиола даже не помышляет о расставании со Стерлингом и уверяет, что его точку зрения в отношении Рахима разделяет каждый в "Сити".



"Вне всяких сомнений, мы хотим подписать с ним новый контракт. Он это знает, его агент это знает. Мы хотим этого. Чики (Бегиристайн, спортивный директор) уже разговаривал с ним об этом".



"С моего первого дня здесь было ясно, что мы рассчитываем на него, но сделки есть сделки, агенты есть агенты, игроки есть игроки".



"Я не знаю, что произойдет в итоге, но я могу заверить вас на 100 процентов, что клуб, я сам как тренер, спортивный директор, даже его партнеры по команде, — все мы хотим, чтобы он остался здесь подольше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.