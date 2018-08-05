Клопп намекнул, что "Ливерпуль" может еще кого-нибудь купить

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался подтвердить, что его клуб закончил работу на трансферном рынке.

Этим летом "красные" основательно потратились на новичков, однако некоторые считают, что Клоппу было бы неплохо подписать достойного партнера для Виргила Ван Дейка по центру обороны и атакующего полузащитника после сорвавшегося трансфера Набиля Фекира.



После победы над "Наполи" в товарищеском матче со счетом 5:0 Юрген намекнул, что оставляет дверь открытой для еще одного приобретения, однако в данный момент "Ливерпуль" сосредоточен на избавлении от игроков, которые не входят в планы Клоппа на новый сезон.



"Будут ли еще какие-нибудь приобретения? Посмотрим, что произойдет".



"Да, я ожидаю активности с нашей стороны. Я не могу похоронить ваше шоу, посвященное закрытию трансферного окна, когда люди целый день сидят перед телевизором в предвкушении".



"Если бы какой-нибудь игрок из моей команды был доступен, я непременно бы купил их всех, работай я где-нибудь еще. Они все отличные парни и способны играть в отличный футбол", — сообщил Клопп Sky Sports.