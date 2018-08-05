Сарри разрешил Азару не приезжать на матч за Суперкубок Англии

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар получил разрешение от своего главного тренера Маурицио Сарри слегка задержаться в отпуске.

Ранее этим летом Азар помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали на Чемпионате Мира в России. Меж тем Эден уже отдохнул те три недели, которые положены каждому игроку, участвовавшему в мундиале.

Однако с разрешения Сарри 27-летний бельгиец, до сих пор не согласившийся на новый контракт с "синими", смог слегка продлить свои каникулы и не приезжать на матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в воскресенье.

"Мы не разговаривали насчет его будущего. Мы разговаривали только о его возвращении, и он сказал: "Могу я приехать в понедельник вместо воскресенья?" В данный момент насчет Азара нет никаких проблем", — цитирует Сарри Sky Sports.



Метки Азар, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2018 06:05

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Последние комментарии:




  1. chebrec 05.08.2018 06:13 # chebrec
    Что за бестолковое отношение к клубу

    (ответить)

  2. bezviz 05.08.2018 06:10 # bezviz
    Отдыхай, азарчик, набирайся сил и давай тащи к очередному чемпионству!
    KTBFFH

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