Сарри разрешил Азару не приезжать на матч за Суперкубок Англии

Плеймейкер "Челси" Эден Азар получил разрешение от своего главного тренера Маурицио Сарри слегка задержаться в отпуске.

Ранее этим летом Азар помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали на Чемпионате Мира в России. Меж тем Эден уже отдохнул те три недели, которые положены каждому игроку, участвовавшему в мундиале.



Однако с разрешения Сарри 27-летний бельгиец, до сих пор не согласившийся на новый контракт с "синими", смог слегка продлить свои каникулы и не приезжать на матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в воскресенье.



"Мы не разговаривали насчет его будущего. Мы разговаривали только о его возвращении, и он сказал: "Могу я приехать в понедельник вместо воскресенья?" В данный момент насчет Азара нет никаких проблем", — цитирует Сарри Sky Sports.