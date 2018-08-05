Гвардиола обещает быть "жестче" к своим игрокам

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своих игроков, что в новом сезоне он будет "жестче", стремясь защитить чемпионство в Премьер-Лиге.

Последним клубом, два раза подряд праздновавшим победу в Премьер-Лиге был "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2008/09. Более того, три предыдущих чемпиона — "Челси", "Лестер" и снова "Челси" — даже не могли попасть в топ-4 после завоевания титула.



Однако Гвардиола надеется нарушить эту тенденцию и сделать то, что ему удавалось со своими предыдущими клубами "Барселоной" и "Баварией", которые становились чемпионами в своих лигах три раза подряд под руководством Хосепа.



"Я не знаю, почему здесь это так сложно. Я делал это в "Барсе" и "Баварии", нам удавалось повторить свой успех и защитить звание чемпионов. Возможно, здесь это сложнее из-за множества претендентов — все команды хороши. Возможно, именно поэтому наше достижение прошлого сезона со временем будет казаться еще более значимым. Представьте, что на старте прошлого сезона мы сказали бы, что наберем 100 очков. Это невозможно. Однако теперь мы знаем нашу цель".



"Я не знаю, насколько голодны мы будем. У меня нет ответа, но я постараюсь повторить то, что делал в "Барсе" и "Баварии", и я буду жестче со своими игроками. Это лучший способен описать это".



"После победы ты можешь сказать: "Мы были действительно хороши". И с этого момента ты начинаешь сдавать. Я же буду прям с игроками. Если они хороши, я буду говорить, что они хороши, но если они плохи, я собираюсь говорить, что они плохи. Я постараюсь быть честным, исходя из увиденного на поле. Я постараюсь выбирать правильный состав, чтобы выигрывать матчи", — цитирует Гвардиолу The Guardian.