Тоби Алдервейрелд близок к переходу в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах по защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду и может оформить этот трансфер в ближайшие 48 часов.

Алдервейрелд был приоритетной целью для главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо по укреплению центра обороны с конца прошлого сезона, однако тогда "шпоры" запросили за свою звезду 75 миллионов фунтов.



"Юнайтед" посчитал такую цену чрезмерной для 29-летнего игрока, чей контракт истекает следующим летом, а потому принялся активно работать над альтернативами. За последние недели на "Олд Траффорд" сватали Харри Магуайра из "Лестера", Йерри Мину из "Барселоны", Джерома Боатенга из "Баварии" и других.



Однако изданию Daily Mirror стало известно, что на исходе трансферного периода "Тоттенхэм" все-таки пошел на уступки и согласился довольствоваться 60 млн. фунтов в качестве компенсации за Тоби.



Президент "шпор" Даниэль Леви был в курсе того, что Алдервейрелд готов остаться в клубе до следующего лета и затем уйти свободным агентом, а потому решил не упускать выгоду и возобновил переговоры с "Юнайтед".



Для главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино расставание с Алдервейрелдом не станет большой проблемой, потому что еще во второй половине прошлого сезона в качестве пары основных центральных защитников команды утвердились Ян Вертонген и Давинсон Санчес.



Сообщается, что Алдервейрелд может оформить свой переход в "Юнайтед" уже в понедельник.