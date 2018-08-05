Тоби Алдервейрелд близок к переходу в "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах по защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду и может оформить этот трансфер в ближайшие 48 часов.
Алдервейрелд был приоритетной целью для главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо по укреплению центра обороны с конца прошлого сезона, однако тогда "шпоры" запросили за свою звезду 75 миллионов фунтов.
"Юнайтед" посчитал такую цену чрезмерной для 29-летнего игрока, чей контракт истекает следующим летом, а потому принялся активно работать над альтернативами. За последние недели на "Олд Траффорд" сватали Харри Магуайра из "Лестера", Йерри Мину из "Барселоны", Джерома Боатенга из "Баварии" и других.
Однако изданию Daily Mirror стало известно, что на исходе трансферного периода "Тоттенхэм" все-таки пошел на уступки и согласился довольствоваться 60 млн. фунтов в качестве компенсации за Тоби.
Президент "шпор" Даниэль Леви был в курсе того, что Алдервейрелд готов остаться в клубе до следующего лета и затем уйти свободным агентом, а потому решил не упускать выгоду и возобновил переговоры с "Юнайтед".
Для главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино расставание с Алдервейрелдом не станет большой проблемой, потому что еще во второй половине прошлого сезона в качестве пары основных центральных защитников команды утвердились Ян Вертонген и Давинсон Санчес.
Сообщается, что Алдервейрелд может оформить свой переход в "Юнайтед" уже в понедельник.
05.08.2018 03:25
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Жуткий, и чем дороже купим тем лучше
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саф рвп за 20 лямов урвал рвп которому год по контракту оставался а тут альдервейрелд за 60. достаточно было погбецо купить и все поняли сколько бабла у мю есть
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